Квоту прибывающих в РК из-за рубежа кандасов пообещали пересмотреть с учетом их увеличения

Нур-Султан. 2 февраля. КазТАГ – Квоту прибывающих в Казахстан из-за рубежа кандасов пообещали пересмотреть с учетом их увеличения, передает корреспондент агентства.

«До 2025 года планируется содействие возвращению 80 тыс. кандасов, в том числе в 2021 году – 12 тыс. кандасов. В связи с этим, а также с учетом увеличения численности кандасов (на основании заявок местных исполнительных органов, МИО) квота приема кандасов, прибывающих из-за рубежа, будет пересмотрена», — сообщил премьер-министр Аскар Мамин, отвечая на запрос группы депутатов мажилиса.

Он пояснил, что региональная квота приема кандасов формируется №на основании предложений МИО с учетом возможностей трудоустройства, обеспечения жильем, местами в дошкольных организациях образования, организациях среднего образования и предоставления других мер государственной поддержки в рамках действующего законодательства».

«Всего с 1991 года на историческую родину вернулись 1,0703 млн этнических казахов. По итогам 2020 года прибыли и получили статус кандаса более 13 тыс. человек, из них 1378 включены в региональную квоту приема кандасов. В этом году с учетом предложений и заявок от этнических казахов, местных исполнительных органов и загранучреждений Республики Казахстан региональная квота составила 1426», — уточнил премьер.

Как отметил глава кабмина, в ЦОН-ах и центрах адаптации кандасам все услуги касательно вопросов кандасов оказываются на государственном языке.

«Кроме того, разрабатывается проект концепции миграционной политики на 2022-2026 годы, предусматривающий создание благоприятных условий для этнических казахов, прибывающих в Республику Казахстан, а также формирование региональных квот приема переселенцев и кандасов с учетом установленных показателей социально-экономического развития регионов», — добавил Мамин.