О полной готовности к паводковому периоду говорить преждевременно – МЧС Казахстана

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Нур-Султан. 2 марта. КазТАГ – Мадина Алимханова. О полной готовности к паводковому периоду говорить преждевременно, считает министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана Юрий Ильин.

«О полной готовности к паводковому периоду говорить преждевременно. В случае резкого потепления, интенсивного снеготаяния, а также выпадения обильных осадков возможно осложнение паводковой ситуации в населенных пунктах», — сказал Ильин на брифинге во вторник.

Он отметил, что в этой связи министерством создана группировка сил и средств аварийно-спасательных подразделений, включающая свыше 10 676 сотрудников, 1886 единиц техники, 27 вертолетов, 330 плавсредств и 1306 мотопомп.

Кроме того, он добавил, что проработаны вопросы оповещения населения (подготовка системы оповещения, перехват телерадиовещания, рассылка SMS-сообщений, привлечение патрульных полицейских машины), а в воинских частях гражданской обороны подготовлены палаточные лагеря на 3 тыс. человек.

«Для оперативной переброски сил и средств, а также экстренной эвакуации пострадавшего населения в постоянной готовности находятся воздушные суда «Казавиаспаса», — добавил Ильин.

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