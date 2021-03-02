Только 25% трудоустроенных выпускников медвузов РК получили соцподдержку в 2020 году – Цой

Нур-Султан. 2 марта. КазТАГ – Мадина Алимханова. Только 25% трудоустроенных выпускников медицинских вузов получили социальную поддержку в 2020 году, сообщил министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой.

«В 2020 году из 1683 трудоустроенных выпускников, только 25% охвачены мерами социальной поддержки, из них на селе 37%», — сказал Цой на заседании правительства во вторник.

Он отметил, что высокий охват выпускников мерам социальной поддержки наблюдается в Костанайской области – 81%, Северо-Казахстанской – 70%, в Атырауской – 57%, Западно-Казахстанской – 51%, а низкий охват отмечается в Алматинской области – 13%, Актюбинской – 12%, Туркестанской – 7%.

По его словам, на селе низкий охват социальной поддержкой отмечается в Туркестанской области – 8%, Алматинской – 9%, Павлодарской – 14%, Мангистауской – 29%, Восточно-Казахстанской области – 35%.

«Таким образом, местными исполнительными органами не достаточно принимаются меры по обеспечению социальными гарантиями и закреплению кадров на местах», — отметил Цой.

Тем не менее, как сообщил Цой, в 2021 году выпуск специалистов медицинских вузов составит более 5 тыс. человек, при этом порядка 3 тыс. специалистов будут направлены для работы в организации первичной медико-санитарной помощи (ПМСП). При этом дефицит врачей ПМСП составляет 2540, в том числе на селе не хватает 848 врачей.