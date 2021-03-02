Только 63 из планировавшихся 197 поликлиник построено в 2020 году в Казахстане – Цой

Нур-Султан. 2 марта. КазТАГ – Мадина Алимханова. В 2020 году из планировавшихся 197 амбулаторно-поликлинических организаций построено только 63, сообщил министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой.

«Согласно перспективных планов развития инфраструктуры здравоохранения в 2020 году планировалось строительство 197 объектов амбулаторно-поликлинических организаций, построено — 63, не исполнено – 134», — сказал Цой на заседании правительства во вторник.

Он отметил, в среднем по стране износ зданий организаций первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) составляет 55%.

«В целом по республике износ зданий организаций ПМСП составляет 55%. При этом, высокий износ зданий в Акмолинской области – 79%, Северо-Казахстанской – 75%, Восточно-Казахстанской – 71%, Западно-Казахстанской – 69%, Атырауской – 65%, Кызылординской – 59%», — уточнил Цой.