Электроэнергетики: В скором времени в отрасли будет некому работать

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Нур-Султан. 3 марта. КазТАГ – На сегодня у работников энергетической отрасли Казахстана самая низкая заработная плата среди энергетиков СНГ, самый низкий уровень денежного содержания среди всех промышленных отраслей экономики, самая высокая текучесть кадров и самая большая изношенность основных фондов более 60%. Об этом сказали в Казахстанском отраслевом профсоюзе энергетиков.

Как выяснилось, такое положение в ключевой для экономики страны отрасли остается неизменным последние 25 лет. Безрадостную ситуацию подтвердили последние данные Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК за IV квартал 2020 года – средняя заработная плата энергетиков на 6,86% меньше всех в Казахстане.

В числе причин сложившегося положения на предприятиях по выработке тепловой и электрической энергии в профсоюзе отмечают полный государственный контроль за ценообразованием и чрезмерное регулирование всех услуг антимонопольными органами.

Государству пора вмешаться и выправить ситуацию, считает председатель ОО «Казахстанский отраслевой профсоюз энергетиков» Оразбек Бекбас.

«В нашей отрасли одна из самых маленьких заработных плат, молодежь уходит, в скором времени будет элементарно некому работать. Мы неоднократно с 2015 года обращались в Правительство, Парламент, Министерства энергетики, труда и социальной защиты, национальной экономики по вопросу повышения заработной платы энергетикам. Однако все кивают на антимонопольный орган. При этом от КРЕМ исходит, к сожалению, ответ, который трудно назвать конструктивным. Если все будет продолжаться в таком духе, то нас ждет кризис нехватки кадров на электростанциях, а как следствие и катастрофа в отрасли электроэнергетики», — отметил лидер профсоюза энергетиков.

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По мнению Оразбека Бекбаса, выход из ситуации видится в одномоментном повышении заработной платы энергетиков до среднего уровня в регионах, что можно сделать только при утверждении тарифа с учетом такого уровня. При утверждении тарифа учитывать не фактическую, а нормативную штатную численность работников предприятия.

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