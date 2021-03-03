От введения налога на мобильные переводы пострадают простые граждане – мажилисмен

Нур-Султан. 3 марта. КазТАГ – Мадина Алимханова. От введения налога на мобильные переводы пострадают простые граждане, уверен депутат мажилиса Максат Раманкулов.

«За последний месяц разными официальными лицами правительства и вашего министерства сделано несколько противоречивых заявлений о введении налогов с мобильных переводов граждан. Причем, эта инициатива подается как борьба с сокрытием доходов предпринимателей и выявление неофициального предпринимательства. Но почему-то в очередной раз фискальные органы валят с больной головы на здоровую – вместо адресного выявления мошенников предпочитают действовать «широкозахватным» методом – то есть, грести всех под одну гребенку – и добросовестных предпринимателей, и недобросовестных, да еще и просто переводы граждан друг другу», — сказал Раманкулов, озвучивая запрос на имя министра финансов Ерулана Жамаубаева на заседании мажилиса в среду.

Он подчеркнул, что непонятно, каким образом будет делаться различие между прибылью и помощью родственникам.

«По накопленному опыту и общество, и коммерсанты не очень-то доверяют заверениям чиновников о том, что они смогут через оценку рисков по каким-то только им понятным признакам определить, который перевод есть оплата бизнесу, а который – родительская помощь студенту (…) Тем более такой подход несправедлив по отношению к простым людям, так как налогами должна облагаться прибыль, а у граждан на карточке либо зарплата, с которой уже удержаны налоги, либо это кредиты, которые еще нужно вернуть банкам», — подчеркнул депутат.

По его словам, причиной недоверия общества к деятельности госорганов являются постоянные ошибки при начислении налогов.

«До сих пор, через полтора десятка лет перехода к системе управления рисками, сотни граждан получают налоговые уведомления за не принадлежащие им автомобили или недвижимость, да еще с накопившими штрафами за несколько лет; людей не выпускают из страны за давно оплаченные претензии, которые никому ничего не говоря, выставляют судебные исполнители и не снимают даже после оплаты, граждане теряют время и нервы, доказывая и исправляя ошибки в базах данных госорганов, из-за которых не могут реализовать свои права. Например, в 2019 мажилис выяснил, что налоговиками необоснованно начислены Т700 млн задолженности по налогам на физлиц и Т7 млрд штрафов и пеня по ним», — отметил Раманкулов.