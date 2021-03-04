Нур-Султан. 4 марта. КазТАГ – Движение ограничено из-за непогоды на дорогах семи областей Казахстана, сообщает пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями ограничено движение для транспорта на автодорогах республиканского значения», — говорится в распространенном в четверг сообщении.

В Акмолинской области для всех видов автотранспорта на автомобильных дорогах:

«Жезказган-Петропавловск» км 377-536, участок граница Костанайской области-село Бузулук;

2.«Нур-Султан-Петропавловск» км 18-231, участок Нур-Султан-Щучинск (участок относится к дирекции платных автомобильных дорог АО «НК «КазАвтоЖол»).

В Актюбинской области:

для всех видов автотранспорта на автомобильной дороге «Кандыагаш-Эмба-Шалкар-Иргиз» км 92-257, участок грород Эмба-город Шалкар; для грузового и общественного видов автотранспорта на автомобильной дороге «Самара-Шымкент» км 526-710, участок ЗКО-село Курашасай.

В Восточно-Казахстанской области для грузового и общественного автотранспорта на автомобильной дороге:

1.«Усть-Каменогорск-Шемонаиха-граница РФ» км 105-123, участок г.Шемонаиха -граница РФ.

2.«Усть-Каменогорск-Риддер-граница РФ» км 105-191, участок город Риддер-граница РФ;

для грузового с прицепом и общественного автотранспорта на автомобильной дороге:

3.«Усть-Каменогорск-Шемонаиха-граница РФ» км 15-102, участок поворот в село Глубокое-город Шемонаиха;

4.«Усть-Каменогорск-Риддер-граница РФ» км 15-105, участок поселок Белоусовка-город Риддер.

В Западно-Казахстанской области:

для грузового и общественного видов автотранспорта на автомобильной дороге «Самара-Шымкент» км 394-526, участок село Жымпиты-граница Актюбинской области.

В Карагандинской области:

для всех видов автотранспорта на автомобильной дороге «Жезказган-Петропавловск» км 142-252, участок село Сарлык-граница Костанайской области.

В Костанайской области:

для всех видов автотранспорта на автомобильной дороге «Жезказган-Петропавловск» км 252-377, участок граница Карагандинской области-граница Акмолинской области.

В Северо-Казахстанской области для всех видов автотранспорта на автомобильной дороге: