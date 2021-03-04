Нур-Султан. 4 марта. КазТАГ – Движение ограничено из-за непогоды на дорогах семи областей Казахстана, сообщает пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития.
«В связи с неблагоприятными погодными условиями ограничено движение для транспорта на автодорогах республиканского значения», — говорится в распространенном в четверг сообщении.
В Акмолинской области для всех видов автотранспорта на автомобильных дорогах:
- «Жезказган-Петропавловск» км 377-536, участок граница Костанайской области-село Бузулук;
2.«Нур-Султан-Петропавловск» км 18-231, участок Нур-Султан-Щучинск (участок относится к дирекции платных автомобильных дорог АО «НК «КазАвтоЖол»).
В Актюбинской области:
- для всех видов автотранспорта на автомобильной дороге «Кандыагаш-Эмба-Шалкар-Иргиз» км 92-257, участок грород Эмба-город Шалкар;
- для грузового и общественного видов автотранспорта на автомобильной дороге «Самара-Шымкент» км 526-710, участок ЗКО-село Курашасай.
В Восточно-Казахстанской области для грузового и общественного автотранспорта на автомобильной дороге:
1.«Усть-Каменогорск-Шемонаиха-граница РФ» км 105-123, участок г.Шемонаиха -граница РФ.
2.«Усть-Каменогорск-Риддер-граница РФ» км 105-191, участок город Риддер-граница РФ;
для грузового с прицепом и общественного автотранспорта на автомобильной дороге:
3.«Усть-Каменогорск-Шемонаиха-граница РФ» км 15-102, участок поворот в село Глубокое-город Шемонаиха;
4.«Усть-Каменогорск-Риддер-граница РФ» км 15-105, участок поселок Белоусовка-город Риддер.
В Западно-Казахстанской области:
- для грузового и общественного видов автотранспорта на автомобильной дороге «Самара-Шымкент» км 394-526, участок село Жымпиты-граница Актюбинской области.
В Карагандинской области:
- для всех видов автотранспорта на автомобильной дороге «Жезказган-Петропавловск» км 142-252, участок село Сарлык-граница Костанайской области.
В Костанайской области:
- для всех видов автотранспорта на автомобильной дороге «Жезказган-Петропавловск» км 252-377, участок граница Карагандинской области-граница Акмолинской области.
В Северо-Казахстанской области для всех видов автотранспорта на автомобильной дороге:
- «Булаево-Возвышенка-Молодогвардейское-Кирово-Киялы-Рощинское» км 68-132, участок село Возвышенка-село Ильич;
- «Кокшетау-Кишкенеколь-Бидайык-граница РФ» км 219-280, участок село Кишкенеколь-граница РФ.