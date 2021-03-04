Нур-Султан. 4 марта. КазТАГ – Неустойчивый характер погоды ожидается в четверг на большей части территории Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«С прохождением Северо-Западного циклона на большей части Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут осадки в виде дождя и снега, на юге РК сильные осадки, местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра, низовая метелью», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, ночью снег, днем осадки (дождь, снег). Временами низовая метель, гололед. Ветер юго-западный 9-14, порывы 15-20 метров в секунду. Температура днем -5-7, ночью -1-3.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура днем +7+9, ночью около 0.

В Шымкенте переменная облачность, утром и днем дождь. Ветер западный, северо-западный 8-13 метров в секунду. Температура днем +8+10, ночью 0+2.

В Восточно-Казахстанской области днем дождь со снегом, ночью без осадков, туман, гололед, ветер 15-20 метров в секунду. Днем -2-7, ночью -10-15.

В Актюбинской области снег с дождем, инзовая метель, гололед, туман, ветер 15-20 метров в секунду. Днем -2-7, ночью 0-5.

В Атырауской области днем без осадков, ночью дождь и снег, туман, гололед, ветер 15-20 метров в секунду. Днем 0+5, ночью 0-5.

В Жамбылской области дождь со снегом, гололед, туман, ветер 15-20, местами порывы 23 метра в секунду. Днем +7+12, ночью -4+1.

В Северо-Казахстанской области снег и дождь, туман, гололед, ветер 15-20, порывы 25 метров в секунду. Днем 0-5, ночью -5-10.

В Туркестанской области дождь со снегом, туман, гололед, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +5+10, ночью -2+3.

В Кызылординской области дождь со снегом. Днем +3+8, ночью 0-5.

В Западно-Казахстанской области днем без осадков, ночью снег с дождем, туман, гололед, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем -1+4, ночью -7-12.

В Костанайской области снег, туман, гололед, метель, ветер 15-20, местами 23 метра в секунду. Днем -3+2, ночью 0-5.

В Карагандинской области снег с дождем, низовая метель, гололед, ветер 15-20 метров в секунду. Днем -2-7 (на юге +2), ночью -8-13 (на востоке -13-18).

В Алматинской области днем дождь и снег, ночью без осадков, туман, гололед, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +5+10, ночью -4+1.

В Мангистауской области дождь и снег, туман, гололед, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +3+8, ночью -1+4.

В Павлодарской области снег с дождем, гололед, низовая метель, ветер 15-20, порывы 23 метра в секунду. Днем 0-5, ночью -10-15.

«В ближайшие сутки на горных реках юга и юго-востока республики ожидаются колебания водности», — предупредили синоптики.