Бекшин пообещал устроить коллективную проверку медцентра «Сункар» в Алматы

Алматы. 5 марта. КазТАГ – Мадина Алимханова. Провести коллективную проверку медицинского центра «Сункар» в Алматы пообещал главный санитарный врач города Жандарбек Бекшин.

«Они не имеют разрешения на работу с патогенами 1-4 группы опасности. Сейчас мы запросили в рамках законодательства разрешение на проверку, поскольку малый и микробизнес сейчас попал под мораторий и только после разрешения мы приступим. Здесь подключится и департамент контроля медфарм деятельности. Это деятельность, которая отошла от того комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг. Сейчас, вы знаете, этот комитет разделился на два комитета и точно также наш департамент разделился на два департамента. Но мы в комплексе каждый в свою сторону рассмотрим и, естественно, мы привлечем сюда и ДГД – департамент госдоходов – поскольку, если они незаконно работали, то доход может быть изъят», — сказал Бекшин на брифинге в пятницу.

Кроме того, он сообщил, что медицинские учреждения получили указание не принимать результаты ПЦР-тестов от лаборатории «Сункар».

«Мы постоянно вывешиваем график и информируем, что не надо ходить. Мы также оповестили наши медицинские организации, что результаты лабораторного обследования в лаборатории «Сункар» нелегитимны, они их не принимают», — заявил Бекшин.