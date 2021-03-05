Госдепартамент США увеличил награду за информацию о воре в законе Коле-киргизе до $5 млн

Алматы. 5 марта. КазТАГ — США увеличили награду за информацию о воре в законе Камчыбеке Кольбаеве, известном как Коля-киргиз, до $5 млн, сообщается на официальном сайте госдепартамента США.

«Госдепартамент США объявил об увеличении вознаграждения до $5 млн за информацию, которая приведет к аресту и/или осуждению Камчыбека Кольбаева, и/или за информацию, которая будет способствовать разрушению финансовых схем преступной организации Кольбаева», — говорится в сообщении.

Как сообщается, в 2000 году Кольбаев был осужден за покушение на убийство своего бывшего криминального босса и убийство еще двух человек. За эти преступления Кольбаев был приговорен к 25 годам, но, отсидев шесть лет, сбежал из тюрьмы. В 2007 году Госдепартамент США назвал Кольбаева «лидером самой влиятельной преступной группировки» в стране, а 23 апреля 2008 года Кольбаев был «коронован» как вор в законе в Москве российскими лидерами организованной преступности.

В июне 2011 года администрация Обамы признала Кольбаева крупным иностранным наркоторговцем в соответствии с Законом об иностранных наркоторговцах. В 2012 году министерство финансов США объявило Кольбаева соучастником преступного синдиката «Братский круг». В 2013 году он был обвинен в нескольких преступлениях в Кыргызской Республике, включая вымогательство, похищение людей, торговля оружием и наркотиками, но отбыл только трехлетний срок за вымогательство. В 2017 году Минфин США обвинил Кольбаева за то, что он действовал от имени воров в законе. Последний раз он был арестован в октябре 2020 года в Бишкеке, Кыргызская Республика, был совершен за создание преступной организации и участие в ней.

«Вознаграждение предлагается в рамках Программы борьбы с транснациональной организованной преступностью Государственного департамента», — отмечает Госдеп США.

Ранее сообщалось, что один из возможных лидеров транснациональной организованной преступной группы (ОПГ) «Братский круг» Камчибек (Камчи) Кольбаев задержан в Бишкеке.

«Братский круг» – ОПГ, костяк которой, по мнению властей США, составляют выходцы из стран бывшего СССР. По данным американских госорганов, преступная группа промышляет контрабандой наркотиков и действует в Европе, а также на Ближнем Востоке, в Африке и Латинской Америке.

Министерство финансов США называет «Братский круг» многонациональной группировкой, состоящей из главарей и высокопоставленных членов нескольких евразийских преступных групп, базирующихся в основном в странах бывшего СССР. По мнению американского минфина, «многие члены «Братского круга» исповедуют общую идеологию, основанную на традиции «воров в законе», которая стремится распространить свою форму преступного влияния на весь мир».

4 марта стало известно, что в кыргызском деле организованной преступной группу (ОПГ) «Братский круг» фигурируют «положенцы в тюрьмах Казахстана».