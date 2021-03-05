Народный контроль в версии от Токаева 05.03.2021 15:30 Лилия ИГЛИКОВА Общество 177 0 Пётр Своик о том, почему законопроект об общественном контроле оборачивается пустышкой Похожие материалы: «Давление на президента Токаева растет». «Санкции или жизнь: сможет ли Европарламент наказать казахстанские элиты?». «Минобр выстрелил в ногу минздрава». «Владельцы «магазинов у дома» заявляют о сворачивании бизнеса» Война и мир Касым-Жомарта Токаева Ввести общественный контроль цен на социально значимые продукты предлагает депутат РК «Кто, если не я»: Как волонтеры делают работу за государство «Советское прошлое как сплошное бедствие»: под кого переписывается история Казахстана». «Особенности приватизации: как нацкомпания дважды продала «дочку» и выставила на улицу инженеров». «К вам едет ревизор! Как в Алматы «держат» цены на гречку и сахар»