Сэкономленные с профессиональнх клубов РК Т16 млрд пообещали направить на массовый спорт

Нур-Султан. 5 марта. КазТАГ – Сэкономленные с профессиональных клубов Казахстана Т16 млрд пообещали направить на массовый спорт, передает корреспондент агентства.

«В текущем году на поддержку массового спорта, в том числе детских секций, планируется направить дополнительные Т16 млрд, сэкономленные в результате сокращения затрат на профессиональные клубы», — сообщил премьер-министр Аскар Мамин, отвечая на запрос депутатов мажилиса касательно развития детского спорта в Казахстане.

Он заверил, что на сегодняшний день спортивными секциями охвачено около 1,4 млн детей или 40% от общего количества детей школьного возраста (3,5 млн), из них во внешкольных организациях занимаются свыше 422 тыс. детей.

«В рамках развития массового спорта значительное внимание уделяется развитию спортивной инфраструктуры, в том числе в сельской местности. Так, до 2023 года планируется обеспечить спортзалами около 159 сельских школ. Также министерством образования и науки налажена работа по повышению квалификации учителей физкультуры. В 2020 году курсы повышения квалификации прошли 447 педагогов физкультуры, в 2021 году переподготовку пройдут более 2 тыс. учителей», — заявил руководитель кабмина.

Наряду с этим, добавил он, «с января 2021 года введена доплата педагогам физической культуры в размере 100% от базового должностного оклада за проведение внеурочных спортивных занятий».

«Доплата призвана мотивировать учителей физкультуры открывать больше секций в организациях образования. Положительное влияние на здоровье и воспитание детей окажут занятия по национальным видам спорта. В настоящее время министерством культуры и спорта и МОН разрабатывается методика проведения обязательных занятий по «қазақ күресі», «тоғызқұмалақ», «асық ату» для их последующего включения в школьную программу по физкультуре», — проинформировал премьер.

Наряду с этим, добавил он, «для обеспечения доступности занятия спортом с 1 мая вводится государственный спортивный заказ, который предполагает введение подушевого финансирования детских спортивных секций».

«Новый подход позволит решить проблему дефицита спортивных секций и повысить качество оказываемых услуг за счет привлечения частного сектора. Государственный спортивный заказ будет распространяться на всех детей от 4 до 17 лет, в том числе на детей с особыми потребностями. Государство возьмет на себя большую часть расходов (за исключением логистики и экипировки), связанных с посещением спортивных секций. За родителями остается право выбора поставщика услуг и оценка его деятельности. Расходы будут оплачиваться в соответствии с установленным тарифом с учетом места проживания ребенка (город/село), вида спорта, способа оказания услуг (индивидуальные или групповые занятия) и ряда других факторов», — заверил глава правительства.

Функции оператора государственного спортивного заказа, по его словам, возложены на местные исполнительные органы.

«Акиматы разместят государственный спортивный заказ и организуют работу по отбору поставщиков, формированию очередности, оплаты услуг и контроль за целевым использованием средств. Для снижения коррупционных рисков взаимоотношения между государством, поставщиками и родителями будет выстроены в электронном формате. Электронные табели посещаемости, отчетные встречи и соревнования, родительский контроль, выездные проверки. Все поставщики услуг будут проходить квалификационный отбор. Одним из главных критериев отбора станет наличие профессионального спортивного инструктора (педагогическое образование, портфолио, умение оказывать первую медицинскую помощь, отсутствие судимости). Финансирование будет осуществляться из местного бюджета», — уточнил премьер.

Он заверил, что «на сегодняшний день разработаны необходимые нормативные правовые акты и тарифные ставки государственного спортивного заказа, а также ведется интеграция информационных систем государственных органов».

«В настоящее время данные проекты нормативных правовых актов размещены на официальном ресурсе МКС и в разделе «Открытые НПА» вебпортала «электронное правительство» для публичного обсуждения. После завершения подготовительных работ государственный спортивный заказ планируется в пилотном режиме апробировать в трех регионах (город Алматы, Западно-Казахстанская и Карагандинская области). Процесс внедрения государственного спортивного заказа находится на контроле правительства», — заверил Мамин.

Напомним, 1 сентября 2020 года президент Касым-Жомарт Токаев, обращаясь с посланием к народу Казахстана, заявил, что не видит смысла содержать профессиональные спортивные команды полностью за государственный счет. По его мнению, приоритет можно отдать массовому спорту, физкультуре и детям, а в каждой области, в крупных районных центрах следует открыть спортивные секции.