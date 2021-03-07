Павлодар. 7 марта. КазТАГ – Знаменитая оперная певица Мария Мудряк попала в аварию на трассе в Павлодарской области, передает КазТАГ.

«Я в Казахстане! Вчера был наш второй день рождения! И первое, что хочу сказать — это спасибо от нашей семьи всем добрым и неравнодушным людям, которые не остались в стороне. Все вместе пришли на помощь в такой момент!», — написала Мудряк в Instagram в воскресенье.

Певица рассказала, что они ехали домой в Павлодар. Из-за гололеда автомашина, дважды перевернувшись, вылетев в кювет.

«Мы все чудом остались живы. Слава Богу! Остановились все мимо проезжающие машины. Человек 15 дружно пытались откопать и вытащить нас», — прокомментировала инцидент певица.

Мудряк отметила, что не знает имен спасателей, но уверена – «пока есть такие неравнодушные люди, мир будет жить».

26-летняя оперная дива с 10 лет живет в Италии, где получила высшее музыкальное образование. Сегодня она продолжает успешную карьеру, выступая на сценах лучших оперных театров Европы.