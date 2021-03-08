Нур-Султан. 8 марта. КазТАГ – Снег ожидается в понедельник в Нур-Султане, в Алматы и Шымкенте без осадков, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

В Нур-Султане переменная облачность, временами снег, низовая метель. Ветер юго-западный 9-14, порывы 15-20 метров в секунду. Температура днем -2-4, ночью -4-6.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура днем +10+12, ночью -1-3.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 метров в секунду. Температура днем +11+13, ночью +1+3.