«Срок полномочий действующего президента РК Касыма-Жомарта Токаева истекает в 2024 году». «Мы видим, как «мычат» министры, оказавшись в стенах парламента». «Религия на госслужбе: за и против». «Каждая женщина важна» — в Алматы состоялся женский марш»

Сетевой Казахстан 9 марта 2021г.

PLATON . ASIA . «А кто следующий?» — Срок полномочий действующего президента РК Касыма-Жомарта ТОКАЕВА истекает в 2024 году. Ведущие эксперты поделились с информационно-аналитическим порталом platon.asia как может пройти следующий «транзит» власти и кто сможет занять главный пост страны… Политический деятель Андрей ЧЕБОТАРЕВ считает вопрос о смене президентской власти преждевременным. Согласно его словам, на сегодняшний день в Казахстане ни в правящей элите, ни среди ее потенциальных оппонентов не наблюдается каких-либо амбиций и намерений по данному поводу.

TURANPRESS . KZ . «О диалоге» — Известный политолог Данияр АШИМБАЕВ высказался по поводу инициативы председателя Мажилиса Нурлана НИГМАТУЛИНА о создании Межпартийного совета по сотрудничеству и взаимодействию парламентских и непарламентских партий — Я бы не стал противопоставлять создаваемый совет Национальному совету общественного доверия при президенте, как пишут уже некоторые. Напротив, Каждая ветвь власти, каждый государственный орган должны иметь собственные каналы такого взаимодействия. Мы видим, что столичный люд замкнулся в своем благоустроенном мирке, где никто не задает лишних вопросов, не предлагает каких-то альтернативных позиций и — в итоге — ничего толком и не работает. Мы видим, как «мычат» министры, оказавшись в стенах парламента, не в состоянии ответить на простые вопросы. Несколько десятилетий назад мы видели поколение государственных чиновников, открытых для прессы и готовых к дебатам на любой площадке. Потом — просело. Чиновники «замандаринились», обросли челядью и вознеслись над толпой.

KAZVEDOMOSTI . KZ . «Февральская оттепель» — В феврале нет праздничных дней, поэтому общественно-политическая жизнь вышла на траекторию будничной работы. А вот эта самая работа показала, кто продолжает функционировать в активном режиме, а кто ушел в поствыборный анабиоз. Как и следовало ожидать, наиболее заметны лидеры последней агитационной кампании – «Нур Отан» и «Адал». Получается, что инерция политической активности быстро не угасает. Разумеется, если активность была настоящая, а не имитационная.

NOVGAZ.COM . «Осторожно, хлеб идет!» — Освоение Целины было одним из самых масштабных проектов СССР. Послевоенный дефицит продовольствия и нажим ХРУЩЕВА ради объединения страны вокруг большой идеи обеспечили советские республики хлебом. Однако эта программа остается спорной. Некоторые считают, что целина оставила за собой километры мертвой земли, шла во вред интересам народов, была нерентабельным проектом. Другие уверены, что были только плюсы: вместе с хлебом на целине выросли новые села и города, был реализован плодородный потенциал залежных земель.

SPIK . KZ . «Без интеграции не обойтись» — В истории независимого Казахстана важную роль играют интеграционные объединения, в том числе и Евразийский экономический союз. Тем более что в его создании наша страна принимала непосредственное участие. Несмотря на то что в этом году ЕАЭС исполнилось 6 лет, среди экспертов до сих пор не утихают споры, нужно ли Казахстану это интеграционное объединение. Президент общественного фонда «Мир Евразии», политолог Эдуард ПОЛЕТАЕВ является одним из сторонников объединения. Он считает, что в наше время без интеграции не обойтись.

QMONITOR . KZ . «Религия на госслужбе: за и против» — Согласно казахстанскому законодательству, каждый гражданин страны вправе придерживаться религиозных или иных убеждений, распространять их и участвовать в деятельности религиозных объединений, заниматься миссионерством. Кроме того, оно запрещает любые формы дискриминации по конфессиональному и иным признакам и создает правовые основы для свободного функционирования религиозных организаций. В то же время в целях сохранения и укрепления светского характера системы государственного управления, а также в рамках активной профилактики религиозного экстремизма и терроризма несколько лет назад Казахстан ввел ряд запретов, которые затронули в том числе работников отечественных госслужб. О том, насколько эти меры были оправданы и в каких государственных структурах религия, наоборот, смогла бы принести пользу обществу, мы беседуем с теологом Центра исследований проблем религий города Нур-Cултана (ЦИПР) Маратом СМАГУЛОВЫМ.

«Как увеличить суммы своих пенсионных накоплений через управляющие компании?» — Ажиотаж вокруг пенсионных накоплений в Казахстане должен оживить ипотечное кредитование, а также, в перспективе, и строительный рынок. И лишь немногие задумались над тем как можно увеличить свои пенсионные средства через передачу их в доверительное управление компаниям.

CARAVAN . KZ . «О профессиональном выгорании казахстанских преподавателей, или Способен ли “раб” на эффективный труд?» — Общеизвестный факт, что в Древней Греции и Древнем Риме педагогами называли рабов, присматривавших за детьми и обычно обучавших их начальной грамоте. В современном Казахстане педагоги в некотором смысле также являются рабами: как по своему статусу в обществе и внутри всей системы образования, так и по отношению к ним учащихся. Поэтому неслучайно среди наших педагогов широко распространено явление профессионального выгорания.

«Сотни торговых центров и две библиотеки: что построили в 2020 году в Казахстане» — Бюро национальной статистики РК выпустило отчет о том, что было построено в 2020 году, и в отдельной графе обозначило, сколько это стоило. Подборка получилась весьма показательной и вызвала тревожные вопросы: какую страну, собственно говоря, мы строим? Итак, больше всего объектов, введенных в эксплуатацию, предназначалось для торговли. И это несмотря на карантин и кризис, которые, казалось бы, не располагали к хождению по магазинам и увеселительным заведениям.

TIME . KZ . «Директора считать не умеют?» — Незаконное начисление зарплат, невыплата стипендий студентам, некачественные ремонты — на чем погорели образовательные учреждения Нур-Султана в 2020 году?

«50 оттенков мошенничества» — Месяц назад на страницах газеты “Время” была опубликована статья, главным героем которой стал полковник КНБ Ермек АРЫСТАН. Он получил 15 тысяч долларов от Каната БАЙБОЛОВА — проректора университета Дружбы народов имени академика Куатбекова. Деньги были переданы в качестве вознаграждения за поступление сына Байболова в Академию КНБ. Однако парень не прошел отбор, и его отец написал заявление в органы.

«Чуть что — в психушку» — Оригинальный способ воспитания детей-сирот и тех, кто остался без попечения родителей, практикуют в Павлодаре. Особенно строптивых воспитанников специализированных учреждений отправляют в… психиатрическую лечебницу. Причем без всяких на то оснований.

AZATTYQ — RUHY . KZ . «Куда пропал основатель «Олимпа» Анарбек Жауыров?» — Помните, в середине февраля городская прокуратура Алматы сообщила о крупной конфискации имущества букмекерской конторы «Олимп»? Тогда, я напомню, речь шла не только об изъятии миллиардов, но и воздушных судов, а также автомобилей. Теперь выясняется, что сторона защиты «категорически не согласна с принятым решением». Проще говоря, основатель и владелец азартного бизнеса Анарбек ЖАУЫРОВ через своих представителей пытается вернуть баснословные богатства, прямо указывая на «нарушение конституционных прав граждан».

365 INFO . KZ . «Энергетический сектор нуждается в модернизации» — В среднем по стране изношенность электрических сетей более 60%, а тепловых — 50%, говорится в депутатском запросе группы мажилисменов на имя заместителя премьер-министра Романа СКЛЯРА. Кроме того, в пересмотре нуждается политика тарифообразования. Мажилисмены заявили, что в электроэнергетической отрасли сложилась непростая ситуация из-за отсутствия четкой стратегии ее развития. Есть реальная опасность потерять энергонезависимость…

KAPITAL . KZ . «Умут Шаяхметова: Я на все стараюсь смотреть позитивно» — Глава Halyk Bank о карьерном росте, гендерном неравенстве и приоритетах в жизни — На самом деле, когда я только пришла в Народный банк, то думала — поработаю года два-три и пойду дальше (смеется). Но вот я здесь уже 17-й год и 13-й год являюсь председателем правления. Это очень длительный срок, я никогда не ожидала, что так долго буду работать на одном месте. Но что приятно, я росла не только по карьере, но и профессионально. Поэтому опыта накопилось более чем достаточно, и я считаю, что в определенный период жизни люди должны им делиться. Как-то в одном из интервью я говорила, что на пенсии стану депутатом, потому что к тому времени буду очень много знать и смогу принести пользу обществу через создание законодательной базы.

AZATTYQ . ORG . ««Каждая женщина важна». В Алматы состоялся женский марш» — 8 марта, в Международный женский день, сотни женщин вышли на марш за гендерное равенство. 13 февраля стало известно, что акимат Алматы одобрил проведение женского марша и митинга феминистским группам: «Феминита», «КазФем», «ФемСреда», — фонду SVET и FemAgora под лозунгами «Каждая женщина важна» и «Феминизм спасет Казахстан».

«Константа Темиртау: сотни тысяч тонн выбросов на головы горожан. Почему ситуация не меняется?» — Темиртауские общественники бьют в набат: город с 180-тысячным населением задыхается от выбросов вредных веществ, львиная доля которых приходится на градообразующий металлургический комбинат. Активисты говорят об «экологическом геноциде». Проблему поднимают не первый год, но воз и ныне там. Чиновники признают неэффективность так называемых природоохранных мероприятий, которые провел владелец комбината, — по отчетам, потрачены миллиарды тенге, а выбросы сократились менее чем на один процент.

LITER . KZ . «Актоты Раимкулова не даст продать частникам музыкальную школу в Алматы» — В Министерство культуры и спорта Республики Казахстан и в личный интернет-блог главы ведомства Актоты РАИМКУЛОВОЙ поступило множество заявлений и жалоб от жителей Алматы по поводу продажи трех музыкальных школ. Родители ребят, учащихся в детской музыкальной школе №1, просили запретить передачу учебного заведения в конкурентную среду. Раимкулова их поддержала.

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