Алматы. 13 марта. КазТАГ – Стали известны имена двоих выживших при крушении Ан-26 в аэропорту Алматы, передает корреспондент агентства.

Так, по данным источника МИА КазТАГ, выжили Артем Аширов 1987 года рождения и Бахыт Ислямов 1996 года рождения.

Напомним, 13 марта в 17.22 в связи с крушением воздушного судна Ан-26 был закрыт аэродром Алматы. Как уточнил источник агентства, военный самолет КНБ, следовавший по маршруту «Нур-Султан-Алматы», упал при заходе на посадку. В МИИР подтвердили, что упавший самолет не является гражданским, добавив, что информацию предоставит КНБ. Позже МЧС официально подтвердило крушение военного самолета, сообщив о гибели четырех и госпитализации двоих человек, состояние которых оценивается как крайне тяжелое. Агентству КазТАГ стали известны имена погибших, а также то, что самолет упал между двумя взлетно-посадочными полосами. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил выяснить причину авиакатастрофы, позже в КНБ заявили, что причины выясняются и признали

принадлежность упавшего борта к авиационной службе комитета. Для консультации пассажиров запущена горячая линия.

Международное информационное агентство КазТАГ выражает соболезнование родным и близким пострадавших и погибших в авиакатастрофе.