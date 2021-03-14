Алматы. 14 марта. КазТАГ – Данные из «черного ящика» разбившегося в Алматы Ан-26 пообещали озвучить в ближайшее время, передает корреспондент агентства.

«Правительством РК для выяснения авиационного происшествия создана экспертная комиссия из числа представителей комитета национальной безопасности (КНБ), министерств обороны и внутренних дел. В настоящее время члены комиссии находятся на месте крушения воздушного судна. Бортовой самописец (так называемый «черный ящик») извлечен. Ведутся работы по расшифровке данных, результаты которых будут озвучены в ближайшее время», — сообщили в КНБ в воскресенье.

В ведомстве заверили, что с родными и близкими работают психологи.

«Также для оказания медицинской помощи задействованы специалисты госпиталя КНБ в городе Алматы. Специальным выделенным бортом организован перелет родителей Евгения Василькова из Петропавловска в Алматы. КНБ проводится работа по оказанию необходимой материальной и иной помощи семьям погибших и пострадавших, в том числе для организации ритуальных мероприятий», — сказано в сообщении.

Напомним, 13 марта в 17.22 в связи с крушением воздушного судна Ан-26 был закрыт аэродром Алматы. Как уточнил источник агентства, военный самолет КНБ, следовавший по маршруту «Нур-Султан-Алматы», упал при заходе на посадку. В МИИР подтвердили, что упавший самолет не является гражданским, добавив, что информацию предоставит КНБ. Позже МЧС официально подтвердило крушение военного самолета, сообщив о гибели четырех и госпитализации двоих человек, состояние которых оценивается как крайне тяжелое. Агентству КазТАГ стали известны их имена, а также имена погибших, и то, что самолет упал между двумя взлетно-посадочными полосами. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил выяснить причину авиакатастрофы, позже в КНБ заявили, что причины выясняются и признали

принадлежность упавшего борта к авиационной службе комитета. Для консультации пассажиров запущена горячая линия. Как выяснил КазТАГ, за время эксплуатации по всему миру было потеряно около 170 самолетов Ан-26. Как сообщило 14 марта агентство КазТАГ, авиакатастрофа в Алматы – второй за восемь лет авиаинцидент с принадлежащим КНБ Ан-26. В самом КНБ назвали должности погибших. Также 14 марта в распоряжении КазТАГ оказалась аудиозапись переговоров разбившегося самолета с диспетчерами.

Международное информационное агентство КазТАГ выражает соболезнования родным и близким пострадавших и погибших в авиакатастрофе.