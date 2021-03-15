Новый район образовал Токаев в Туркестанской области

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Алматы. 15 марта. КазТАГ – Новый район образовал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Туркестанской области, сообщает Акорда.

«В соответствии со статьей 9 Закона Республики Казахстан от 8 декабря 1993 года «Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан» ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Образовать в составе Туркестанской области административно-территориальную единицу район Сауран с административным центром в селе Шорнак путем выделения из состава города Кентау сельских округов Шага, Жана Икан, Ески Икан, Ушкайык, Иассы, Орангай, Карашык, Жуйнек, Бабайкорган, Шорнак, Жибек жолы, Майдантал», — говорится в правовом акте, подписанном главой государства.

Как уточняется, настоящий указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

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