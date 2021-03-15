Токаев выразил благодарность Мирзиееву за соболезнования по поводу катастрофы под Алматы

Нур-Султан. 15 марта. КазТАГ – Состоялся телефонный разговор президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, сообщает Акорда.

«Главы государств обменялись мнениями о ситуации в Центральной Азии, подтвердили обоюдное стремление к масштабному, продуктивному сотрудничеству с целью обеспечения безопасности, стабильности и процветания этого стратегически важного региона. Правительства двух государств продолжат согласованную работу по решению узловых вопросов взаимного торгово-экономического, гуманитарного сотрудничества», — говорится в сообщении в понедельник.

Отмечается, что Токаев выразил благодарность узбекскому лидеру за соболезнования по поводу жертв авиакатастрофы под Алматы.

Как уточняется, президенты обменялись поздравлениями по поводу наступающего праздника Наурыз, высказали пожелания благополучия народам Казахстана и Узбекистана.

Напомним, 13 марта в 17.22 в связи с крушением воздушного судна Ан-26 был закрыт аэродром Алматы. Как уточнил источник агентства, военный самолет КНБ, следовавший по маршруту «Нур-Султан-Алматы», упал при заходе на посадку. В МИИР подтвердили, что упавший самолет не является гражданским, добавив, что информацию предоставит КНБ. Позже МЧС официально подтвердило крушение самолета, сообщив о гибели четырех и госпитализации двоих человек, состояние которых оценивается как крайне тяжелое. Агентству КазТАГ стали известны их имена, а также имена погибших, и то, что самолет упал между двумя взлетно-посадочными полосами. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил выяснить причину авиакатастрофы, позже в КНБ заявили, что причины выясняются и признали

принадлежность упавшего борта к авиационной службе комитета. Для консультации пассажиров была запущена горячая линия. Как выяснил КазТАГ, за время эксплуатации по всему миру было потеряно около 170 самолетов Ан-26. Как сообщило 14 марта агентство, авиакатастрофа в Алматы – второй за восемь лет авиаинцидент с принадлежащим КНБ Ан-26. В самом КНБ в тот же день назвали должности погибших. Также 14 марта в распоряжении КазТАГ оказалась аудиозапись переговоров разбившегося самолета с диспетчерами. Уже извлечен бортовой самописец разбившегося судна – данные из «черного ящика» КНБ пообещал озвучить в ближайшее время.

Международное информационное агентство КазТАГ выражает соболезнования родным и близким пострадавших и погибших в авиакатастрофе.