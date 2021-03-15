Нур-Султан. 15 марта. КазТАГ – В сумму более полумиллиарда тенге оценил затраты на газетную бумагу «Егемен Қазақстан», передает корреспондент агентства.

«Заказчик – акционерное общество «Республиканская газета «Егемен Қазақстан»; наименование – бумага газетная; дополнительная характеристика – бумага газетная (г. Петропавл, г. Костанай, Ақмола обл., г. Нур-Султан, г. Павлодар, Усть-Каменогорск, Караганда, г. Шымкент, г. Тараз, г. Қызылорда, г. Талдықорған, г. Атырау, г. Ақтөбе, г. Уральск); плановая сумма – Т520 033 778,17», — говорится в описании лота, размещенного на портале государственных закупок.

Речь идет о покупке 1 974 311,99 кг бумаги по цене Т263,4 за 1 кг.

Прием заявок на участие в конкурсе уже стартовал и завершится 25 марта в 16.07.