Золото подорожало по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне в пятницу

Алматы. 15 марта. КазТАГ – Цена за тройскую унцию золота по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне в пятницу составила $1704,8.

Относительно утреннего фиксинга в пятницу стоимость тройской унции в долларовом выражении повысилась на 0,95.

Стоимость унции золота в евро составила 1428,96 (-0,91), а в британских фунтах – 1227,46 (+3,58).

Результаты фиксинга используются как ориентир при торгах фьючерсами золота по всему миру. В определении цены участвуют пять финансовых институтов, между которыми осуществляется физическая поставка золота.