Роскосмос опубликовал рассекреченные архивные материалы по полету собак на орбиту

Алматы. 16 марта. КазТАГ – 16 марта к 55-летию с момента завершения 22-суточного полета корабля «Космос-110», который установил рекорд по высоте и продолжительности пребывания живых существ на орбите, Роскосмос опубликовал рассекреченные архивные материалы, сообщает ТАСС.

«Сегодня госкорпорация «Роскосмос» представляет комплект рассекреченных документов о подготовке и реализации этой исторической миссии», — говорится в сообщении на сайте госкорпорации во вторник.

Как уточняется, опубликованы фото- и видеоматериалы, а также письма, решения государственной комиссии, протоколы заседания госкомиссии, полетное задание от Института цитологии Академии наук СССР, программа медико-биологических исследований и другие материалы.

Отмечается, что на борту «Космоса-110» (модернизированного «Восхода») 22 февраля на орбиту отправились собаки Ветерок и Уголек. Они вернулись на Землю через 22 дня. На тот момент это был самый длительный полет живых существ в космос. Научные результаты миссии были использованы при подготовке длительных пилотируемых миссий.

«Программа полета «Космоса-110» предусматривала исследование факторов воздействия на биологические организмы трехнедельного полета на орбите, проходящей через внутренний радиационный пояс Земли, а также испытание системы жизнеобеспечения для будущих длительных пилотируемых экспедиций», — отметили в Роскосмосе.

Также сообщается, что собаки во время полета находились в герметичных контейнерах с заданной газовой средой. На них были специальные костюмы, которые удерживали четвероногих от лишних движений. Кормили животных через специальную фистулу, через которую в желудок автоматически поступала пища. Кроме собак, на борту были бактерии, семена растений, дрожжи.

Когда Ветерок и Уголек вернулись на Землю, их обследовали в лаборатории Института медико-биологических проблем. Собаки выглядели худыми, быстро уставали, предпочитали лежать и испытывали постоянную жажду.

«В результате воздействия космической радиации их шерсть поредела и вылезала клочьями. Однако уже через три дня они пришли в себя, а спустя несколько недель полностью восстановились», — уточнили в Роскосмосе.

Побывавшие в космосе Ветерок и Уголек прожили полноценную жизнь обитателей вивария ИМБП и оставили после себя здоровое потомство.