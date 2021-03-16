Суд оставил в силе адмнадзор над Максом Бокаевым

Атырау. 16 марта. КазТАГ – Суд оставил в силе административный надзор над гражданским активистом Максом Бокаевым, сообщает корреспондент агентства.

«Сторона защиты категорически не согласна с ограничениями, установленными п.3, который устанавливает запрет на появление на улицах, площадях, парках, скверах, увеселительных заведениях (кафе, бары, рестораны, ночные клубы, караоке клубы, кальянные клубы, сауны и т.д.) и иных общественных местах в целях публичного обсуждения и выражения мнения по общественно значимым вопросам и действиям (бездействиям) лиц (административных, политических, государственных, уполномоченных на выполнение государственных функции, либо приравненных к ним) и (или) органов, организаций всех форм собственности. Это ограничение не соответствует требованиям Конституции РК!» — написала в апелляционной жалобе адвокат Бокаева Жанар Сундеткалиева.

Однако апелляционная коллегия Атырауского областного суда на заседании во вторник оставила решение в силе.

«Прошу не называть меня осужденным, я освободился 4 февраля 2021 года, я свободный человек. Если хотите оставить это обращение, тогда называйте меня незаконно осужденным», — сказал в ходе заседания судье Бокаев.

В свою очередь судья отметила, что «это не ее прихоть».

Макс Бокаев – гражданский активист, который вместе с другим общественником – Талгатом Аяном 28 ноября 2016 года был приговорен пяти годам лишения свободы и штрафу в размере 250 МРП по части 2 статьи 174 (возбуждение социальной розни), части 4 статьи 274 (распространение заведомо ложной информации) и статье 400 (нарушение порядка организации и проведения собраний, митингов, пикетов, уличных шествий и демонстраций) УК РК. При этом, власти ранее уверяли, что Бокаев и Аян не будут привлечены к уголовной ответственности за участие в земельных митингах.

14 марта 2019 года стало известно, что Европарламент принял резолюцию с призывом к властям Казахстана прекратить все формы политических репрессий в стране. Европарламент также призвал немедленно освободить «всех активистов и политических заключенных, в настоящее время находящихся за решеткой», называя в числе политзаключенных и Макса Бокаева.

29 июля 2019 года стало известно, что Талгат Аян досрочно вышел на свободу.

20 мая 2020 года Бокаев, отбывая наказание в Актобе, предупредил о возможной провокации со стороны сотрудников исправительного учреждения – аудиозапись разговора с ним опубликовал журналист и политик Жанболат Мамай.

1 июля сообщалось, что 12 сенаторов США обратились с письмом к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву с просьбой освободить активистов Макса Бокаева и Асета Абишева. В размещенном на официальном сайте сената США письме говорилось, что «никто не должен подвергаться тюремному заключению за осуществление своих прав на свободу собраний и свободу слова, и мы настоятельно призываем вас освободить без предварительных условий ваших граждан, находящихся в настоящее время под стражей за эти законные действия».

6 января 2020 года стало известно, что Бокаев может выйти на свободу под адмнадзор в начале февраля. 22 января суд установил адмнадзор над Бокаевым сроком на три года. 4 февраля активист вышел на свободу.

Как стало известно 19 февраля, Бокаеву запретили выезжать без разрешения из Атырау и публично обсуждать важные вопросы. Полиция просила суд наложить семь ограничений в рамках установленного над известным активистом адмнадзора, суд согласился наложить четыре. В тот же день Аян сообщил, что Бокаев получил предупреждение от департамента уголовно-исполнительной системы (ДУИС) Атырауской области за дачу интервью после выхода на свободу. Как уточнил Аян, к Бокаеву пришли домой и потребовали объяснительную, однако он отказался ее писать и сказал правоохранителям, что «он будет давать интервью, это его право, запрет судебный незаконен». В КУИС вынесение предупреждения Бокаеву отрицают.