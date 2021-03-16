Токаев и «сокровища агро»

Чем рискует президент, запрещая продажу земли иностранцам

12 марта президент написал в своем twitter: «Сегодня, использовав право законодательной инициативы, направил в Мажилис проект закона, устанавливающего запрет на продажу и аренду земли иностранцам. Парламент рассмотрит и примет решение в соответствии с действующим регламентом». Это, без сомнения, самый серьезный политический шаг Касым-Жомарта Токаева с момента его появления в Акорде два года назад.

Но в том-то и дело, что дивиденды, которые глава государства получит, как политик, далеко не столь очевидны с экономической колокольни. Ведь теперь (самое позднее, до конца года) депутаты примут запрещающие поправки, и тогда весь неподъемный мешок «сокровищ агро» придется тащить государству – то есть, не в последнюю очередь нам, налогоплательщикам.

Только в позапрошлом году из республиканской казны в этот дырявый мешок насыпали 356 млрд. тенге, еще немногим меньше 200 добавили региональные бюджеты. При этом, в благополучном «доковидном» 2019-ом, когда границы были открыты и экспорту сельхозпродукции горел зеленый свет, совокупные налоговые поступления в бюджет от АПК не превысили 66 «ярдов». И вот теперь тащить этого бегемота из болота государству предстоит в одиночку…

Ведь понятно, что никто не побежит зарывать денежки в землю только потому, что отныне она не достанется «чужому дяде». Государству – и прежде всего, президенту придется власть употребить, чтобы, во-первых, заставить банки кредитовать не только лендлордов с их крупными латифундиями, но и мелкотоварные фермы с личными подворьями, а во-вторых, начать кадастровую реформу, выявив конечного владельца каждого надела, даже если он сто раз перепродан и перезаложен. Только после этого можно будет говорить о создании условий для формирования полноценного сельхозрынка.

И здесь впору сказать главное: если бы такой рынок – максимально прозрачный и конкурентный был возможен в наших палестинах, то никаких «шлагбаумов» для иностранцев не понадобилось бы – достаточно регулярно выкладывать в открытый доступ всю информацию о том, кто и как использует каждый участок земли, чтобы снять общественное напряжение. К слову, еще в позапрошлом году ходили разговоры о «регулярном космическом мониторинге использования сельскохозяйственных земель», о «полном раскрытии» информации об ее собственниках. Но эти намерения так и остались нереализованными.

Что неудивительно, если учесть высочайшую степень вовлечения государства в сельхозпроизводство и повальную коррупцию. При том, что более половины говядины и баранины, картофеля и помидоров,а также свыше 70 процентов молока в последние три года производят даже не мелкие фермы, а ЛПХ – личные подсобные хозяйства, они практически отрезаны от кредитных ресурсов.

По статданным за 2018 год в стране 1, 6 млн. личных хозяйств, почти 197 тысяч мелких и средних ферм, а крупных сельхозпроизводителей всего 59. Банки, понятное дело, кредитуют только «крупняк», а через печально знаменитый «Казагро» и его «дочек» к концу позапрошлого лета деньги получали чуть больше трети малых и средних фермеров. И на таком фоне сегодня рулевые Минсельхоза всерьез говорят о намерении накормить страну?

Отдельная тема – кадры для села. По свидетельствам сотрудников рекрутинговых компаний, их в Казахстане почти нет. Работодатели с фонарями ищут специалистов в земледелии, растениеводстве, птицеводстве. Не говоря уже о сельхозпереработке.

Вот характерный диалог приведенный в Facebook одним из рекрутеров:

«Я: — Вы не ошиблись? Вы серьезно поставили зарплату в 27 000 евро на Хедхантере?

Кандидат: — Да, а чему Вы удивляетесь?

Я: — Вам же всего 27 лет! Может это 270 000 тенге? Или зарплата в 27000 евро в год?

Кандидат: — Странный вы рекрутер. Чему удивляетесь, я считаю это нормальной месячной зарплатой для моего опыта.

Я: — Для 3х лет опыта работы в Семипалатинске?

Кандидат: — Ну ладно, «только для вас» готова спуститься на 10000 $ в месяц. Я уверена, что если вы представите мое резюме Заказчику, он согласится. У нас в стране мало ведь кто знает технологию NAMP.(американская технология разделки мяса на стейки «по мышцам») Да, из трех лет я была стажером-студентом полтора года, но зато потом меня назначили замглавного технолога мясокомбината».

По словам автора поста, «вся сельхозка держится на советских кадрах старше 55+ возраста! А у них здоровье не то, чтоб по полям носиться, и обсуждать с международными экспертами на английском языке особенности выращивании кормов и убоя скота. Да скоро и они уйдут на пенсию… А заменить некем! Поэтому вот уже месяц я интенсивно ищу технологов мясного и хлебного производства в Украине и России. Ищу тех, кто сможет выращивать яблоки в Алматинской области! Кто умеет работать на целинных полях, увеличить урожайность и качество зерна. Кто знает больше, чем казахская разделка мяса и готовка традиционного хлеба! Стипендию Болашак на зарубежное обучение получают девушки, которые не хотят работать в поле, предпочитая служить офисными клерками или трудиться в городских лабораториях Минсельхоза. Бывший КазСХИ зачем-то готовит экономистов, маркетологов и управленцев. Мальчики–зоотехники и агрономы, учившие английский, не хотят выезжать из «тусовочных столиц», и делают деньги на продажах иностранной сельхоз техники и агрохимии»…

Имею вопрос: что будет завтра, когда из АПК уйдут последние «динозавры»? Смогут ли эти «тусовочные» мальчики и девочки сделать из отрасли «новый локомотив экономики»? Между тем, иностранные инвесторы, от которых власть — с подачи определенной части общества — шарахается, как черт от ладана, могли привезти с собой не только деньги, но и специалистов, технологии, технику. Достаточно жестко обговорить все это в контрактах и зорко следить за их соблюдением. Жаль, для Казахстана это – ненаучная фантастика: в нашей сельхозке (как, впрочем, во всей экономике) слишком много государства с его неразлучными спутниками — непрозрачностью, зарегулированностью и, конечно же, коррупцией. Неужто эта огромная отрасль с ее жалкими 4,5 процента ВВП так и повиснет камнем на шее страны?

Президент Токаев не мог не задаваться этим и другими вопросами на засыпку, направляя свой законопроект депутатам. Но у него не было выбора, ведь решение (пусть и половинчатое) обеспечивает ему сиюминутную поддержку патриотически настроенной публики. Теперь главное – поскорее залатать тяжеленный мешок, чтобы не растерять последние сокровища агро. Иначе «земельный вопрос» может стать для власти настоящим камнем преткновения.

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