Бекшин запретил работу детских образовательных и развлекательных центров в Алматы

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Алматы. 17 марта. КазТАГ – Главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин запретил работу детских образовательных и развлекательных центров.

«Детские кабинеты коррекции, детские и взрослые образовательные центры – запрет. Детские развлекательные центры (игровые площадки, аттракционы в закрытых помещениях), в том числе расположенные в ТРЦ, ТД — запрет», — говорится в постановлении Бекшина.

Проведение спортивных мероприятий со зрителями также запрещено.

Постановление вступает в силу с 20 марта 2021 года.

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