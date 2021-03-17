Бекшин запретил работу детских образовательных и развлекательных центров в Алматы

Алматы. 17 марта. КазТАГ – Главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин запретил работу детских образовательных и развлекательных центров.

«Детские кабинеты коррекции, детские и взрослые образовательные центры – запрет. Детские развлекательные центры (игровые площадки, аттракционы в закрытых помещениях), в том числе расположенные в ТРЦ, ТД — запрет», — говорится в постановлении Бекшина.

Проведение спортивных мероприятий со зрителями также запрещено.

Постановление вступает в силу с 20 марта 2021 года.