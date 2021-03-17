«Дайте нам работать»: Как спасти общепит 17.03.2021 13:00 Евгения САЗОНОВА Общество 219 0 Ресторатор Гульбану Майгарина о том, как сфера общепита пережила карантинный год Похожие материалы: Некоторым боулингам и бильярдным в Алматы разрешили работать в период усиления карантина Электроэнергетики: В скором времени в отрасли будет некому работать HalykBank и МОН будут вместе работать над социально-значимыми проектами Общественный транспорт не будет работать в Алматы в выходные и праздничные дни Прошу ввести противников реформ!