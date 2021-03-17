Траты кабмина РК на авиаперелеты – о каком самолете идет речь и сколько уже потрачено

Караганда. 17 марта. КазТАГ – С начала 2021 года в рамках договора государственных закупок с РГП на ПХВ «Государственная авиакомпания «Беркут» управления делами президента (УДП) Республики Казахстан с ГУ «Канцелярия премьер-министра Республики Казахстан» представители правительства уже успели «налетать» на Т71,5 млн, передает КазТАГ.

«Тип ВС: CL-850 UP-C8502. Дата вылета: 15 марта 2021 года. Маршрут полета: Нур-Султан – Туркестан – Нур-Султан», — говорится в задании на полет, выданном госавиакомпанией «Беркут».

В этом же документе указано, что самолет 15 марта вылетел из Нур-Султана в Шымкент, а 16 марта – из Шымкента обратно в столицу.

Данный маршрут обошелся государству в Т8 331 624.

Всего с начала года было создано пять таких актов. Так, меньше чем за неделю до указанного перелета – 10 марта на том же самолете был совершен вылет из Нур-Султана в Актау и обратно, сумма по акту – уже Т13 089 300.

Еще раньше – 10 февраля тот же борт совершил перелет Нур-Султан – Алматы – Внуково (Москва), а 11 февраля – Внуково – Нур-Султан. Маршрут обошелся в Т24 289 188. Причем, предыдущие акты тоже выданы на маршрут в российскую столицу. Так, 26 января был совершен вылет тем же бортом из Нур-Султана во Внуково, 27 января – обратно. Стоимость маршрута – Т17 642 100.

Самый же первый перелет в 2021 году датируется 21 января – был совершен рейс из Нур-Султана в Алматы и обратно. Стоимость по акту – Т8 149 512.

В общей сложности за период с 21 января по 15 марта (то есть менее чем за два месяца) на перелеты самолетом CL-850 были совершены перелеты на сумму Т71 501 724.

Всего же по одному лоту «Услуги воздушного транспорта по перевозкам пассажиров без расписания» между «Беркутом» и канцелярией премьера договором предусмотрено оказание услуг на сумму Т578 млн.

Как выяснил КазТАГ, канцелярия премьер-министра – далеко не первое учреждение, которое использовало самолет CL-850 UP-C8502 (Bombardier CRJ-200) – сначала его использовала компания Mesaba Airlines, потом с декабря 2005 года – сама канадская Bombardier, и лишь в ноябре 2007 года воздушное судно попало в Казахстан. В период с 2007 по 2008 годы эксплуатантом указано «Хозу-Авиа» (в рамках лизинга от Comlux KZ), в 2008 году самолет был закреплен уже за самим Comlux KZ, и уже с 2013 года – за правительством Казахстана.

Bombardier CRJ-200 — семейство региональных самолетов, производимых канадской компанией Bombardier и основанных на бизнес-джете Canadair Challenger. Самолет популярен среди бизнесменов – в интернете можно найти множество обзоров воздушного судна в VIP-конфигурации.

Важно отметить, что один Bombardier CRJ-200 авиакомпании SCAT разбился 29 января 2013 года под Алматы – воздушный борт, совершавший маршрут из Кокшетау, рухнул при заходе на посадку. Тогда погибли все 16 пассажиров, находившихся на борту, а также весь экипаж из пяти человек.

Напомним, 16 марта сообщалось, что журналист Ербол Мандибек, который ранее работал на государственном телевидении, заявил об ежегодных тратах в размере до Т20 млрд на авиаперелеты членов кабмина и глав парламента. По словам бывшего сотрудника государственного телевидения, запретили показывать народу, как роскошно живет кабмин Казахстана. 17 марта в правительство обвинило журналиста во лжи, отрицая многомиллиардные траты.