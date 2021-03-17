В мажилисе предлагают запретить предоставление кандасам земельные участки сельхозначения

Нур-Султан. 17 марта. КазТАГ – Мадина Алимханова. В мажилисе предлагают запретить предоставление кандасам земельные участки сельскохозяйственного назначения, передает корреспондент агентства.

«Подпункт 29) статьи 12 Земельного кодекса «29) иммиграционный земельный фонд — земельные участки, зарезервированные для предоставления кандасам и входящие в состав специального земельного фонда» исключить в связи с вводимым запретом на предоставление сельхозземель в частную собственность и аренду кандасам», — говорится в проекте Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнения в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам земельных отношений».

Соответственно, предалагается исключить и нормы, относящиеся к согласованию вопросов предоставления земельных участков сельскохозяйственного назначения иностранцам, лицам без гражданства и иностранным юридическим лицам;

При этом законопроект предусматривает предоставление земельных участков кандасам для ведения личного подсобного хозяйства и дачного строительства.

«Статья 46. Предоставление земельных участков кандасам. Предоставление земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства и дачного строительства кандасам осуществляется на праве временного безвозмездного землепользования из земель сельских населенных пунктов, специального земельного фонда, за исключением земель сельскохозяйственного назначения, и земель запаса, за исключением земель сельскохозяйственного назначения», — говорится в законопроекте.

Предлагается исключить норму о предоставлении земельных участков для ведения крестьянского или фермерского хозяйства и сельскохозяйственного производства кандасам на праве временного землепользования из земель сельскохозяйственного назначения, специального земельного фонда, иммиграционного земельного фонда и земель запаса.

Право временного землепользования на земельные участки сельскохозяйственного назначения, предоставленное до 1 июля 2016 года на условиях аренды иностранцам, лицам без гражданства, иностранным юридическим лицам, юридическим лицам Республики Казахстан с иностранным участием, международным организациям, научным центрам с международным участием, а также кандасам, предлагается оставить в силе до окончания срока действия договора аренды без права продления на новый срок.