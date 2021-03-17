Война Миров. В Боливии снова правят левые

Кризис правых сил в Латинской Америке усугубляется, а позиции левых усиливаются

После свержения Эво Моралеса в ноябре 2019 года правое правительство во главе с Жанин Аньес продержалось дольше, чем Временное правительство в России 1917-го года, но не принципиально. Уже в ноябре 2020-го соратник свергнутого президента-индейца Луис Арсе нокаутом победил кандидата от правых политических сил и в том же месяце экс-президент Моралес вернулся в Боливию из вынужденной эмиграции. В марте 2021 года Жанин Аньес вместе с другими фигурантами арестована за участие в госперевороте 2019-го.

Боливийские левые не считаются радикальными. В принципе, все годы долгого правления Эво Моралеса это наглядно продемонстрировали. Но если рассмотреть достигнутые результаты совокупно, от национализации природных ресурсов и до замены католицизма на государственную богиню Пачамаму, то сдвиг получается весьма внушительный. Поэтому попытка правительства Жанин Аньес все быстро вернуть в доморалесовый период вызвала мощнейшее отторжение в широких слоях общества.

Временное правительство правых затягивало проведение досрочных выборов, в надежде упрочить свои позиции и расправиться со сторонниками Моралеса. Однако в реальности стратегия затягивания сыграла против г-жи Аньес и ее команды. Среди профсоюзов и индейских организаций произошла мощная перегруппировка и они консолидировались вокруг фигуры Луиса Арсе. Если Эво Моралес обеспечивал политический формат социально-экономическим реформам, то технической стороной дела занимался в основном министр экономики Арсе.

Боливийцы не забыли мощные государственные инвестиции в социальную сферу. На фоне неспособности правительства Жанин Аньес противостоять коронавирусу это вообще стало мощнейшим козырем. В итоге выдвинутый от партии «Движение к социализму» Луис Арсе набрал более 52% голосов в первом туре, тогда как его главный оппонент Карлос Меса (президент Боливии в 2003 – 2005 гг.) смог получить только 31,5%.

Стоит знать, что правые партии в Латинской Америки в открытую редко проповедуют оголтелый неолиберализм, как в «девяностые» и «нулевые» годы. Теперь в моде завуалированность или использование целей-фантомов. Та же Жанин Аньес пыталась мобилизовать общество на идее борьбы против насилия в отношении женщин и детей. Однако на фоне достаточно многочисленных убийств сторонников свергнутого Эво Моралеса эта педалируемая нынче и в Казахстане тема не смогла найти задуманного общественного резонанса.

Узнаете дерево по плодам. А потому в той же Боливии скоординированными и кумулятивными действиями левые и профсоюзные движения выдвинули на передний план вопросы здравоохранения, образования, социальных пособий, трудовых отношений, свободы слова (потому что им новая власть стала устраивать информационную блокаду фактически мгновенно). Ну а когда повестка у страны реальная, а не созданная усилиями политтехнологов, то и голоса избирателей отдаются более осознанно и четко.

После того, как Луис Арсе вступил в полномочия, он сразу восстановил визовый режим с США и Израилем, который правительство Жанин Аньес до этого приостановило. На венесуэльском направлении Боливия признала законным президентом Николаса Мадуро и разорвала отношения с Хуаном Гуайдо. Евросоюз, например, перестал признавать г-на Гуайдо главой Венесуэлы только с 7 января 2021 года.

Возобновляя отношения с Ираном, президент Арсе подчеркнул, что работа его страны в Боливарианском альянсе народов Америки (ALBA) тоже будет возобновлена.

Союз ALBA был создан в 2004 году по инициативе Уго Чавеса и Фиделя Кастро. Это объединение довольно быстро стало каркасом для противостояния интересам Вашингтона в обширном регионе. Ключевыми государствами ALBA со временем утвердились Куба, Венесуэла, Эквадор и Боливия.

45-ый президент США Дональд Трамп за ликвидацию союза ALBA взялся со всей основательностью. Пришедший на смену эквадорскому президенту Рафаэлю Корреа преемник Ленин Морено оказался засланным казачком и не только лишил Джулиана Ассанжа политического убежища в посольстве Эквадора в Великобритании, но и вывел Кито в 2018 году из блока ALBA. В 2019 году после госпереворота в Боливии и эта страна покинула союз. Теперь Боливия вернулась в строй противников Вашингтона. Если во втором туре эквадорских президентских выборов, который пройдет 11 апреля, победит Андрес Араус, то Кито тоже быстро вернется в ALBA.

Успех левых сил в Боливии был бы вряд ли возможен без изменившейся внешней геополитической среды. Здесь важно не только в том, что когда команды Дональда Трампа и Джо Байдена сошлись в схватке за Белый дом, им стало меньше дела до Южной Америки, но и в целом букете различных факторов. Так, президент Бразилии Жаир Болсонару, оказавший мощную поддержку боливийским правым в период свержения Эво Моралеса, растерял политическое влияние в своей стране на почве провала в противостоянии коронавирусу и теперь ничем помочь Жанин Аньес не может.

Левый реванш в Боливии во многом оказался возможным из-за политических перемен в Мексике. Это на фоне США Мексика смотрится сравнительно небольшим государством, а так в ней проживает 130 млн человек, плюс 13-ая по размерам территория страны на планете. В декабре 2018 года президентом Мексики стал левый политик Лопес Обрадор. До этого правящая элита с помощью махинаций отбирала у него победу на выборах 2006 и 2012 годов, но в 2018-ом он уже победил своих соперником с разгромным результатом и враги оказались бессильны. В Мексиканской избирательной системе все решается в один тур и президентом становится кандидат, набравший больше всех голосов. Обрадор получил 53%.

Именно Лопес Обрадор дал политическое убежище Эво Моралесу в Мексике. Действующий президент Арсе после госпереворота 2019-го года сначала скрывался от возможной расправы на территории мексиканского посольства в Боливии, а после того как покинул страну, тоже некоторое время проживал в Мексике. Кстати, когда в том же 2019-ом США признали законным президентом Венесуэлы Хуана Гуайдо, после чего пошла волна признаний самозванца другими государствами и союзами государств, Мексика заявила, что президентом Венесуэлы считает Николаса Мадуро.

Боливийский президент Луис Арсе к сведению счетов с заговорщиками 2019-го подошел основательно. Сначала он собрал в своих руках критически важный объем полномочий, а потом занялся поиском сторонников в армейском и полицейском лагерях. Уроки свержения Эво Моралеса были осмыслены и президентская власть всерьез занялась кадровыми вопросами в силовом блоке государства. Но если Жанин Аньес и министров ее правительства Альваро Коимбра (юстиция) и Родриго Гусмана (энергетика) арестовали без проблем, то часть генералов успела убежать из страны.

Кремль новому лидеру Боливии благоволит. В самом конце 2020-го года Россия подписала с правительством этой страны контракт, по которому поставит в Боливию 5,2 млн доз вакцины Спутник V. Президент Арсе, в свою очередь, заявил, что все 2,6 млн человек (на одного пациента нужно две дозы) получат вакцину бесплатно. Социалист, однако.

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