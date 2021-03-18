Российскую вакцину от COVID-19 для животных планируют представить в апреле

Новости 72 0

Алматы. 18 марта. КазТАГ – Российская вакцина от COVID-19 для животных будет представлена в апреле, предзаказ на нее открыт, сообщает ТАСС.

«Этот ветеринарный препарат разработан учеными подведомственного Россельхознадзору Федерального центра охраны здоровья животных (ФГБУ «ВНИИЗЖ»). Вакцина находится на стадии регистрации и появится на рынке в ближайшее время. Уже открыт предзаказ на новый препарат», — говорится в сообщении корпоративного издания Россельхознадзора «Ветеринария и жизнь».

Как уточняется, презентацию вакцины планируется провести 20 апреля.

Ранее Россельхознадзор сообщал, что в апреле будет готов объявить о создании своей вакцины от коронавируса для животных «Карнивак-Ков». Как говорила тогда советник руководителя Россельхознадзора Юлия Мелано, вакцина Россельхознадзора отличается от вакцин для человека. По ее словам, вакцина «Корнивак-Ков» показывает 100-%-ную эффективность, но пока невозможно определить длительность ее эффекта.

Похожие материалы:

  1. Лиц старше 65 лет в Казахстане планируют начать вакцинировать от КВИ в апреле
  2. Прививка от COVID-19 не нарушает пост в священный месяц Рамазан – имамы Казахстана
  3. Сертификаты о получении вакцин из России и КНР от COVID-19 могут признать для допуска в ЕС
  4. В «теневом» интернете цена за дозу вакцины от коронавируса доходит до $1200
  5. Первая фаза клинический исследований казахстанской вакцины от КВИ на завершении – минздрав