Союз журналистов Казахстана объявляет конкурс ко Дню журналистики

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Алматы. 18 марта. КазТАГ – Союз журналистов Казахстана объявляет конкурс ко Дню журналистики.

В Казахстане 2021 год ознаменован знаменательной датой – 30-летие со дня обретения независимости. В связи с  празднованием   исторической даты эта тема будет приоритетной. Также традиционный конкурс ко дню журналистики 28 июня среди СМИ предоставляет возможность журналистам выбрать и другие темы для публикаций.

Главное требование к материалам на конкурс – объективное, всестороннее, глубокое исследование темы, оригинальный, креативный подход к проблеме, актуальность, оперативность. Серия публикаций на актуальную тему предпочтительна.

На конкурс принимаются материалы, фотографии, радио-видео сюжеты, опубликованные или вышедшие в эфир за период с 1 января 2021 года до 1 июня 2021 года. Прием материалов на конкурс завершится 10 июня.

Материалы и свои анкетные данные нужно присылать только в электронном виде на почту: union-press@kazmedia.kz, указав ссылки на опубликованные материалы. В анкете нужно указать место работы, должность, домашний адрес, телефон и в каких изданиях были опубликованы материалы.

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Итоги будут оглашены 18 июня, а награждение состоится 28 июня 2021 года в Алматы.

Состав жюри и другая важная информация о конкурсе будет публиковаться на странице Союза журналистов в Fasebook: http://www.fasebook.com/jurunion

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