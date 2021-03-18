Алматы. 18 марта. КазТАГ – Туристов обязали предъявить ПЦР-справки перед вылетом во все города Казахстана, сообщает официальный интернет-ресурс, посвященный ситуации с COVID-19 в РК.

«С целью недопущения распространения и завоза COVID-19 в Республику Казахстан туристическими рейсами, Межведомственной комиссией по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан было рекомендовано туроператорам выездного туризма включить в реализуемые турпродукты обязательное наличие отрицательного ПЦР-теста для вылета туристов из страны отдыха в Казахстан», — говорится в сообщении в четверг.

Как уточняется, с 20 марта текущего года, для вылета во все города РК из Египта, ОАЭ, Грузии, Занзибар, Мальдивской Республики, Шри-Ланки и Турции, при регистрации на рейс, туристам необходимо предъявить справку о прохождении ПЦР-тестирования.

«Срок действия ПЦР-теста COVID-19 – не более 72 часов с момента сдачи до момента регистрации на рейс. При отсутствии отрицательного ПЦР теста, пассажиры не допускаются к перевозке. Данное правило обязательно к исполнению на всех туристических рейсах организованного туризма не зависимо от их статуса (регулярный/чартерный)», — отмечается в сообщении.

Также сообщается, что страхование для бессимптомных зараженных приобретается за дополнительную плату. Детям в возрасте до 4,99 тест не обязателен.