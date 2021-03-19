Сделать праздничным День работников сферы ЖКХ 16 апреля предложило МИИР РК

Алматы. 19 марта. КазТАГ – Валентина Владимирская. Сделать праздничным День работников сферы жилищно-коммунального хозяйства 16 апреля, предложило министерство индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) РК.

«Дополнить перечень праздничных дат в Казахстане пунктом 5-1: День работников сферы жилищно-коммунального хозяйства – 16 апреля», — говорится в проекте постановления, размещенном на официальном сайте МИИР РК.

Работники сферы жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) круглосуточно обеспечивают казахстанцев теплом, электроэнергией, водой, следят за чистотой улиц, управляют и содержат жилищный фонд, говорится в документе.

Также, День работников ЖКХ отмечался в СССР с 1966 года в четвертое воскресенье июля и сохранился во многих странах СНГ, в том числе в России, Белоруссии, Украине, Узбекистане.

Приурочить новый профессиональный праздник к 16 апреля, так как в этот день в Казахстане заканчивается осенне-зимний отопительный сезон и принят закон РК «О жилищных отношениях», отмечается в документе.