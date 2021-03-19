Союз родителей РК: ЛГБТ, руки прочь от наших детей! 19.03.2021 16:30 Лилия ИГЛИКОВА Общество 160 0 Юлия Черданцева о том, что представленный в Казахстане «феминизм» - политическая сила, направленная на разрушение семейных ценностей Похожие материалы: Родителей школьников Алматы попросили «по возможности» оставить детей на онлайн-обучении Союз журналистов Казахстана объявляет конкурс ко Дню журналистики Почти 1 млн детей в Казахстане живут в бедности – депутат Ильин о случаях массовой гибели детей: 77,5 тыс. человек не впустили сотрудников МЧС РК Правила определения рейтинга творческих кружков для детей и юношества разработали в РК