Сразу 12 школ Алматы одновременно получили сообщения о взрывных устройствах

Новости 79 0
Казахстан – 100 лет назад. Март 1921 года Казахстан – 100 лет назад. Март 1921 года
3485

Алматы. 19 марта. КазТАГ — Сразу 12 школ Алматы одновременно получили сообщения о взрывных устройствах, сообщает пресс-служба департамента полиции города.

«Неизвестный «заминировал» 12 школ Алматы. Об этом стало известно из сообщения на электронную почту 12 общеобразовательных учреждений, в котором злоумышленник просит перечислить деньги, в противном случае грозится взорвать задание школы», — говорится в сообщении в пятницу.

Как уточняется, в настоящее время указанные здания проверяют саперы.

Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст.273 УК РК (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма).

Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности анонима и его дальнейшее задержание.

Похожие материалы:

  1. Токаев о новых Т2 млрд на пробивку Абая в Алматы: Почему нельзя сразу спланировать?
  2. Работа торговых комплексов и общепита может быть остановлена в Алматы
  3. Полиция допрашивает медиков по делу о смерти роженицы в роддоме Алматы
  4. Правила работы школ и детсадов изменили в Нур-Султане, главсанврач подписал новый документ
  5. Уничтожившие сакские курганы близ акимата в Алматы могут отделаться адмответственностью