Алматы. 19 марта. КазТАГ — Сразу 12 школ Алматы одновременно получили сообщения о взрывных устройствах, сообщает пресс-служба департамента полиции города.

«Неизвестный «заминировал» 12 школ Алматы. Об этом стало известно из сообщения на электронную почту 12 общеобразовательных учреждений, в котором злоумышленник просит перечислить деньги, в противном случае грозится взорвать задание школы», — говорится в сообщении в пятницу.

Как уточняется, в настоящее время указанные здания проверяют саперы.

Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст.273 УК РК (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма).

Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности анонима и его дальнейшее задержание.