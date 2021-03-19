В Казахстане подорожали подсолнечное масло, сахар, яйца, мука, крупы и куриное мясо в феврале

Алматы. 19 марта. КазТАГ – В Казахстане в феврале подорожали подсолнечное масло, сахар, яйца, мука, крупы и куриное мясо, заявляет Национальный банк регулятор.

«В феврале дальше дорожало – на 42%, год/году подсолнечное масло, сахар – на 39%, яйца — 33%. Подорожала мука, отдельные крупы и хлеб, мясо птицы», — следует из сообщения Нацбанка, распространенного в пятницу.

Согласно информации, основной вклад в инфляцию вносит рост цен на продовольственные товары.

В феврале продовольственная инфляция ускорилась до 11,6% с 11,4% в январе, отмечено в информации.

Инфляция в феврале 2021 года составила 0,7%, в годовом выражении осталась неизменной – 7,4%.