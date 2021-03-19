Вакцинировать в апреле более 1 млн казахстанцев от COVID-19 пообещал минздрав

Нур-Султан. 19 марта. КазТАГ – Вакцинировать в апреле более 1 млн казахстанцев от коронавирусной инфекции (КВИ) пообещал министр здравоохранения Алексей Цой.

«В апреле в Казахстане планируется вакцинировать более 1 млн граждан против COVID-19. По республике продолжается поэтапная вакцинация населения против КВИ. На сегодня в регионы страны поставлено 145 тыс. доз вакцин, а до конца марта текущего года – ожидается дополнительная поставка 150 тыс. доз», — сказал Цой.

По его словам, на 19 марта 2021 года привито более 100 тыс. человек, в том числе более 63 тыс. медицинских работников, 22 тыс. педагогов, 7 тыс. сотрудников силовых структур, 8 тыс. – другие категории граждан.

«В целях дальнейшей иммунизации населения в апреле текущего года будет вакцинировано более 1 млн. граждан. В этой связи предполагается расширение подлежащих вакцинации групп населения с включением лиц, состоящих на диспансерном учете с хроническими заболеваниями, старше 65 лет, а также других категорий граждан. Вакцинация является самой эффективной мерой борьбы с КВИ», — добавил министр.