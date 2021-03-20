Нур-Султан. 20 марта. КазТАГ – Более 20 рейсов задержали из-за непогоды в столичном аэропорту Казахстана, сообщает пресс-служба столичного аэропорта.

«В связи с метеоусловиями в аэропорту «Нурсултан Назарбаев» происходит задержка рейсов – девять рейсов на вылет и 12 рейсов на прилет. На запасной аэродром, а точнее аэропорт «Сарыарка» города Караганды отправлено два рейса. Взлетно-посадочную полосу обливают жидким реагентом, работает шесть единиц техники», — рассказал пресс-секретарь международного аэропорта «Нурсултан Назарбаев» Анвар Шалекенов.

Среди задержанных оказались рейсы 399 Актобе 06.15/09.00, 979 Уральск 07.15/09.30, 981 Атырау 07.15 / 08.30, 351 Шымкент 08.15, 353 Алматы 08.15.

В Караганду улетели рейсы КС671 А320 Алматы- Нур-Султан в 08.01 и DV703 В737 Алматы – Нур-Султан в 08.05.

Рейсы КС7051 («Флай Арыстан») Алматы-Н/С, КС997 («Эйр Астана») Алматы-Н/С, чартер CIG1831 Москва-Н/С кружат в зоне ожидания.

На аэродроме было объявлено штормовое предупреждение — с 09.00 до 13.00 замерзающий дождь температура -2.

Также отмечается, что на момент публикации аэропорт решил проблему плохого сцепления с полосой.

«Пассажиров убедительно просим узнавать информацию о вылете и прилете в call-центрах аэропортов и в справочных авиакомпаний, а также в соцсетях», — резюмировал Шалекенов.