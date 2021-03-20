Туркестан. 20 марта. КазТАГ – Депутаты маслихата Туркестанской области обеспокоены нехваткой пастбищ, сообщает корреспондент агентства.

На очередной сессии Туркестанского областного маслихата депутаты рассмотрели важные для региона вопросы. Председатель Туркестанского областного филиала Союза журналистов Казахстана, депутат маслихата Галымжан Елшибай поднял вопрос о нехватке пастбищ. Этот вопрос на протяжении многих лет волнует простых жителей практически всех аулов.

Подавляющее большинство земель вблизи населенных пунктов продано либо отдано в долгосрочную аренду, что привело к дефициту пастбищ для выпаса домашнего скота. По этой причине сельчане вынуждены держать коров и овец в загонах. В некоторых аулах жители стали выражать недовольство сложившейся ситуацией. Споры за пастбища даже привели к нескольким конфликтам.

Несмотря на принятие закона в 2017 году закона «О пастбищах» проблема остается нерешенной до сих пор.

Елшибай предложил создать специальную комиссию с участием депутатов маслихата и провести всесторонний мониторинг земельных территорий. Он призвал коллег по депутатском корпусу принять активное участие в данной инициативе.