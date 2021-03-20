Казахстанцы оказались в списке чаще всего берущих ипотеку в России

Алматы. 20 марта. КазТАГ – Граждане Казахстана, Украины и Белоруссии чаще других иностранцев берут ипотеку в России, сообщает ТАСС.

«Как следует из данных банка, средняя сумма ипотечного кредита, взятого иностранным гражданином в России, составляет около 4 млн рублей. При этом ипотека в России популярна не только среди граждан постсоветских государств. Так, по частоте выдач выходцы из Великобритании, Франции и Германии входят в первую десятку ипотечных клиентов», — показало исследование Райффайзенбанка, опубликованного в субботу.

Как уточняется, по сумме займа на первом месте жители Франции, чей средний ипотечный кредит составляет 16 млн рублей. На втором — граждане Китая со средней суммой кредита в 14,7 млн рублей, а завершают тройку англичане с ипотекой в размере 11 млн рублей. Наименьшая сумма среднего ипотечного кредита у граждан Казахстана — 3,9 млн рублей.

В свою очередь, руководитель управления кредитных рисков розничного сегмента Райффайзенбанка Алексей Крамарский уточнил, что у банка около 2% всех ипотечных выдач приходится на иностранных граждан.

«Большинство этих клиентов приобретает жилье в Москве и Московской области (56% и 24% соответственно). Интерес также вызывает Санкт-Петербург и Ленинградская область — на них приходится 16% ипотек иностранных граждан. А среди остальных городов можно выделить Новосибирск и Екатеринбург с долями около 1% у каждого. Мы традиционно консервативно подходим к оценке рисков, что обеспечивает высокое качество нашего ипотечного портфеля. Мы кредитуем иностранных граждан с официально подтвержденным доходом», — отметил он в беседе с ТАСС.

В минувшем году объем выдачи ипотечных кредитов в России достиг 4,3 трлн рублей, это абсолютный рекорд за всю историю рынка. Согласно данным аналитического центра ДОМ.РФ, объем ипотечного кредитования в России по итогам 2020 года вырос на 35% в количественном выражении и на 50% — в денежном по сравнению с 2019 годом.

Предыдущий рекорд по выдаче ипотеки принадлежал 2018 году, когда банки выдали 1,47 млн ипотечных кредитов на общую сумму почти 3,013 трлн рублей.