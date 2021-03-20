Комитет ветконтроля намерен потратить более полумиллиарда тенге на 113 легковых авто

Нур-Султан. 20 марта. КазТАГ – Комитет ветеринарного контроля и надзора министерства сельского хозяйства намерен потратить более полумиллиарда тенге на 113 легковых авто, передает корреспондент агентства.

«Заказчик – республиканское государственное учреждение «Комитет ветеринарного контроля и надзора министерства сельского хозяйства Республики Казахстан»; наименование – автомобиль; дополнительная характеристика – автомобиль легковой, класс В, механическая трансмиссия, объем до 2000 кубических см; количество – 113; плановая сумма – Т505 788 392,11», — говорится в описании лота, размещенного на портале государственных закупок.

Предварительный прием заявок на участие в конкурсе стартует 7 апреля в 9.25 и завершится 22 апреля в 9.25.

Согласно технической спецификации, это должны быть белые пятиместные четырехдверные седаны, в числе требований – наличие холодильной камеры в багажном отсеке и переносного пластикового медицинского чемодана.