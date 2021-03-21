Туркестан. 21 марта. КазТАГ – Первый международный регулярный рейс запущен из аэропорта Туркестана, сообщает пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

«21 марта 2021 года в преддверии весеннего праздника Наурыз первым отечественным лоукост перевозчиком Fly Arystan (группа компании «Эйр Астана»), созданным по поручению Елбасы и президента РК, запущен первый международный регулярный рейс из духовной столицы Казахстана города Туркестан в Стамбул», — говорится в сообщении в воскресенье.

Как уточняется, регулярное авиасообщение между городами Туркестан и Стамбул будет выполняться на воздушном судне типа А-320 с частотой два рейса в неделю (пятница, воскресенье) с поэтапным увеличением до семи рейсов (ежедневно) в неделю.

Стоимость билетов начинается от Т39 999.

«На первый рейс Туркестан – Стамбул от 21 марта было продано 176 билетов (загрузка 98%). С момента запуска первого регулярного рейса (1 декабря 2020 года) из аэропорта Туркестана было выполнено более 80 рейсов и перевезено порядка 23 тыс. пассажиров, средняя коммерческая загрузка рейсов составила 85%», — рассказали в министерстве.

Отмечается, что с аэропорта Туркестана выполняются внутренние рейсы в Нур-Султан, Алматы, Атырау и со второго квартала в качестве духовного центра тюркского мира, Туркестан планируется соединить с 10 областными центрами (Актау, Актобе, Атырау, Караганда, Кокшетау, Костанай, Павлодар, Петропавловск, Талдыкорган, Усть-Каменогорск) с частотой 53 рейса в неделю.

«В планах запуск новых рейсов из Туркестана в Новосибирск (РФ), Бишкек (Кыргызстан), Ташкент (Узбекистан) и другие», — резюмируется в сообщении.