Суд США отклонил просьбу фигуранта дела Стати о приостановке иска со стороны Казахстана

Нур-Султан. 22 марта. КазТАГ – Суд США отклонил просьбу фигуранта дела молдавских олигархов Анатола и Габриеля Стати о приостановке иска со стороны Казахстана, сообщает пресс-служба министерства юстиции РК.

«Решение суда Вашингтона, округ Колумбия, категорически отвергает попытку нью-йоркского финансиста Даниела Чапмена убедить суд прекратить рассмотрение судебных исков Республики Казахстан против Чапмена за его роль в широкомасштабной мошеннической схеме, совершенной молдавскими бизнесменами Анатолием и Габриэлем Стати. Мошенничество было использовано для того, чтобы выиграть арбитраж в 2013 года против Казахстана. Решением от 19 марта 2021 года, Окружной суд округа Колумбия США отклонил ходатайство Даниела Чапмена и четырех его компаний – Argentem Creek Holdings LLC, Argentem Creek Partners LP, Pathfinder Argentem Creek GP LLC и ACP I Trading LLC (совместно именуемые – «Чапмен») о разрешении подать ходатайство о предварительном судебном запрете, который приостановил бы рассмотрение исков Казахстана к Чапмену», — говорится в сообщении минюста в понедельник.

Как отмечается, в июне 2020 года Казахстан подал иск против Чапмена в Верховный суд Нью-Йорка.

«Чапмен был крупным инвестором в деятельности Стати в Казахстане через облигации компании Стати Tristan Oil Ltd (Британские Виргинские острова), которые были гарантированы казахстанскими компаниями ТОО «Толкыннефтегаз» и ТОО «Казполмунай». В настоящее время известно, что Стати управляли своим бизнесом для достижения незаконных целей, в том числе с целью обмана международных инвесторов, таких как Чапмен. Однако, как утверждается в Нью-йоркском иске, Чапмен обнаружил мошенничество Стати ориентировочно в 2012 году, но вместо того, чтобы подать в суд на молдаван, он незаконно вступил с ними в сговор для попыток обмануть Казахстан», — уточняет казахстанская юстиция.

Как говориться в жалобе, Чэпмен и его компании действовали как «потерпевшие, присоединившиеся к реализации финансовой пирамиды, вместо того чтобы разрушить преступную схему, потерпевшие поддержали схему мошенничества с целью получения денег от новых потерпевших (Казахстана) и не попытались законным способом вернуть свои украденные деньги у преступников».

«В декабре 2020 года другой инвестор Стати – компания «Оутрайдер Менеджмент» присоединилась к иску Республики Казахстан в Нью-Йорке и предъявила свои собственные претензии к Чапмену за сговор с целью совершения мошенничества, пособничества и подстрекательства к мошенничеству, а также незаконный сговор по английскому праву. В настоящем решении Вашингтонский суд решал вопрос о предоставлении Чапмену разрешения подать ходатайство о предварительном судебном запрете, который остановил бы претензии Казахстана в Нью-Йорке. Чапмен основывал свое ходатайство на неверном утверждении о том, что Вашингтонский суд уже принял решение по существу обвинений Казахстана в мошенничестве, когда он подтвердил арбитражное решение Стати против Казахстана в марте 2018 года и отклонил иск Казахстана о нарушениях Закона США «О борьбе с организованной преступностью и коррупцией» (RICO) в мае 2019 года», — сказано в сообщении.

Отклонив ходатайство Чапмена, Вашингтонский суд отклонил это утверждение и подтвердил, что он никогда не выносил решения по существу обвинений Казахстана в мошенничестве против Стати.

«Напротив, суд подтвердил, что (а) его предыдущие решения были ограниченными и сводились только к техническим основаниям в соответствии с Нью-Йоркской конвенцией и RICO, (б) он даже не разрешил Казахстану представить доказательства этого мошенничества и (в) он прямо не вынес решения о достаточности требований Казахстана о мошенничестве: Суд отмечает, что жалоба Казахстана против сторон Аргентум заявляет требования в соответствии с законодательством штата, а также английским правом, в то время как решение суда, подтверждает, что арбитражное решение, основывалось исключительно на применении Федерального закона об арбитраже и Нью-Йоркской конвенции. Несмотря на то, что он касался обвинений Казахстана в мошенничестве, он не касался сторон Аргентум или рассмотрения каких-либо государственных претензий к этим сторонам – тем более каких-либо претензий по английскому праву. Кроме того, решение Суда касательно дела по иску RICO было основано на достаточности федеральных требований в жалобе, поданной против сторон Стати, и оно прямо не касалось действительности каких-либо требований закона штата», — добавили в минюст.

По словам министра юстиции РК Марата Бекетаева, «Казахстан подробно изложил свои обвинения против Чапмена за его роль в мошенничестве Стати в своем Нью-йоркском иске».

«Независимая третья сторона – Оутрайдер – присоединилась к этому иску и заявила свои собственные претензии к Чапмену. Вместо того, чтобы попытаться честно защитить себя от этих обвинений в мошенничестве, Чапмен предпринял экстраординарный шаг, обратившись в другой суд и попросив его вмешаться и остановить производство по претензиям Казахстана. Это показывает, как отчаянно Чапмен пытается избежать решения по существу его участия в мошенничестве Стати. Суд Вашингтона, округа Колумбия, должным образом отклонил ходатайство Чапмена и тем самым подтвердил, что он никогда не выносил решения по существу обвинений Казахстана в мошенничестве», — сказал Бекетаев.

По заявлению казахстанского минюста, обвинения Казахстана в мошенничестве против Стати теперь подтверждаются независимыми заключениями профессора Джорджа Берманна, профессора Кэтрин Роджерс, профессора Кристофа Шройера, доктора Патрика Шольдстрома (ныне судьи Шведского апелляционного суда), Алекса Лейтона (английского адвоката), Стефана Каселлы (ведущего эксперта по отмыванию денег) и ведущей международной аудиторской фирмы «ПрайсуотерхаусКуперс».

«За последние двенадцать месяцев Казахстан получил положительные судебные решения в своей борьбе против Стати и их сообщников как Чапмен, в Англии, Швеции, Бельгии, Нидерландах и Люксембурге. Настоящее решение суда Вашингтона в пользу Казахстана дополняет этот список», — заключили в минюсте.

Напомним, молдавские олигархи Анатол и Габриэль Стати подали судебные иски против Казахстана в 2010 году по обвинению в рейдерском захвате их собственности – казахстанская сторона обвинения отрицает. Вместе с тем, обслуживающий активы Национального фонда банк-кастодиан Bank of New York Mellon заморозил активы Национального фонда Казахстана на сумму $22 млрд в декабре 2017 года. Минюст Казахстана в апреле 2020 года заявил, что сумму арестованного имущества удалось снизить до $530 млн.