Алматы. 23 марта. КазТАГ – Ограничить максимальную розничную цену на яйца I категории намерены на 30 дней в Алматы, передает корреспондент агентства.

«Утвердить предельно допустимую розничную цену на социально значимый продовольственный товар «яйцо куриное (I категория)» в размере Т487 за десяток, сроком на 30 календарных дней», — говорится в проекте постановления акима Алматы.

В пояснительной записке к документу указано, что «в связи с превышением утвержденного порогового значения по яйцу куриному (I категория) на 20,6%, и учитывая экономическую и социальную целесообразность, комиссией рекомендовано установить в Алматы предельно допустимую розничную цену на яйцо куриное (I категория) в размере Т487/кг на 30 календарных дней».

«Основные причины роста цен на яйца куриное: удорожание кормов и ветеринарных препаратов; уменьшение субсидирования в два раза (c Т3 до Т1,5 за яйцо); дефицит яиц из-за падежа 2,6 млн птиц по РК, в том числе 120 тыс. птиц в птицефабрике «Алсад» Алматинской области из-за птичьего гриппа. Следует отметить, что данный метод сдерживания цен показал себя с положительной стороны. Так, в период действия в ведения предельных цен отмечено снижение цен: на гречневую крупу в период с декабря 2020 года до 1 марта 2021 года на 5,1% (с Т375 до Т356 за кг) (…); на сахар белый – сахар-песок в период с января – до 1 апреля 2021 года на 2% (с Т256 за кг до Т252 за кг)», — сказано в пояснительной записке.