Нур-Султан. 24 марта. КазТАГ – Прилет 15 рейсов и вылет 10 задерживается в возобновившем работу аэропорту Нур-Султана, передает корреспондент агентства.

«Аэропорт «Нурсултан Назарбаев» возобновил свою работу. Надеемся на понимание, так как столичная воздушная гавань предпринимает все возможное для обеспечения безопасности. Желаем всем мягкой посадки! Взлетно-посадочная полоса открыта, однако есть задержки», — сказал агентству КазТАГ в среду пресс-секретарь столичного аэропорта Анвар Шалекенов.

Согласно данным онлайн-табло воздушной гавани Нур-Султана, по состоянию на 9.30 задерживается прилет 15 самолетов: трех рейсов из Алматы, двух – из Шымкента, двух – из Усть-Каменогорска, и рейсов Караганда–Сарыарка, а также из Актау, Костаная, Талдыкоргана, Тараза, Атырау, Жезказгана и Актобе.

Кроме того, задерживается вылет 10 воздушных бортов: трех в Алматы, а также в Талдыкорган, Тараз, Шымкент, Атырау, Актобе, Усть-Каменогорск и Жезказган.

«По мере возобновления полетов расписание нормализуется. Просьба уточнять данные о рейсах в call-центрах авиакомпаний, справочных аэропортов, а также в социальных сетях», — сказал Шалекенов.

Напомним, 23 марта из-за непогоды самолет Шымкент-Нур-Султан из-за непогоды перенаправили в Алматы. Чуть позже стало известно, что рейс КС7342 Костанай-Нурсултан был перенаправлен в Алматы, затем рейс IQ426 Кызылорда-Нурсултан ушел на запасной аэродром в Караганду. После аэродром закрыли для очистки снега. В ночь на 24 марта рейс Франкфурт-Нур-Султан был отправлен на запасной аэродром в Алматы, а столичную воздушную гавань закрыли до 3.00 в связи с очисткой взлетно-посадочной полосы от снега.