Виды деятельности компаний с участием государства хотят изменить из-за Кашагана

Нур-Султан. 24 марта. КазТАГ – Виды деятельности компаний с участием государства хотят изменить из-за месторождения Кашаган, передает корреспондент агентства.

«В видах деятельности, осуществляемых дочерними, зависимыми юридическими лицами национальных управляющих холдингов, национальных холдингов и иных юридических лиц, более 50% акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, и аффилированными с ними лицами: строку, порядковый номер 162, изложить в следующей редакции: «Деятельность в области инженерно-технического проектирования, за исключением объектов атомной промышленности и атомной энергетики, только в рамках тех проектов, где доля юридических лиц составляет 50% и более», — говорится в проекте постановления правительства.

Нововведением в данному случае может стать внесение в действующую формулировку слов «только в рамках тех проектов, где доля юридических лиц составляет 50% и более».

«На основании обращения АО «НИПИнефтегаз» по поводу передачи на бесконкурентной основе контрактов организации, аффилированной с АО «НК КазМунайГаз» на месторождении Кашаган, а также обращения АО «Казахстанский институт нефти и газа» по вопросу конкуренции в сфере инжиниринговых услуг в нефтегазовой отрасли, правительством Республики Казахстан на имя главы государства внесена информация о мерах по ограничению предпринимательской деятельности государства в части введения запрета на участие квазигосударственного сектора в конкурсных закупках, при наличии конкурентов из сферы частного бизнеса, которые были одобрены», — сказано в обосновании к поправке.

Как отмечается, в этой связи, а также учитывая неоднократное обращение АО «ФНБ «Самрук-Казына» по рассмотрению возможности переноса до 2022 года процедуры исключения проектной деятельности из устава ТОО «КазМунайГаз-Инжиниринг» для пересмотра АО «НК «КазМунайГаз» операционной модели управления активами и трудоустройства высвобождаемых работников (порядка 700 человек), под председательством заместителя руководителя администрации президента Тимура Сулейменова было проведено совещание с участием министерств национальной экономики, энергетики, АО «ФНБ «Самрук-Казына», АО «НК «КазМунайГаз» и АО «Казахстанский институт нефти и газа» (заявитель обращения).

«По результатам данного совещания министерствам национальной экономики и энергетики поручено провести анализ состояния конкуренции на рынке проектирования в сфере углеводородов. Министерствами национальной экономики и энергетики предложено сохранить деятельность ТОО «КазМунайГаз-Инжиниринг» только в рамках проектов АО «НК «КазМунайГаз» с долей участия более 50%, а также запретить проектную деятельность в других проектах после завершения всех взятых обязательств (одобрено администрацией президента Республики Казахстан). В этой связи, в адрес ТОО «КМГ Инжиниринг» направлено заключение агентством по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан о согласовании изменения осуществляемых видов деятельности с учетом подходов, одобренных администрацией президента Республики Казахстан, в части сохранения деятельности ТОО «КМГ Инжиниринг» только в рамках тех проектов, где доля АО «НК «КазМунайГаз» составляет 50% и более», — уточняется в обосновании.

В связи с вышеизложенным, по словам разработчиков, проект постановления правительства разработан во исполнение поручения первого заместителя премьер-министра Алихана Смаилова от 30 декабря 2020 года к резолюции руководителя администрации президента от 8 октября 2020 года, «которым поручено проработать соответствующие поправки в постановление правительства Республики Казахстан от 28 декабря 2015 года № 1095, по вопросу конкуренции в сфере инжиниринговых услуг в нефтегазовой отрасли».