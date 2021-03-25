Медаль этапа Кубка мира и олимпийская лицензия в фехтовании, ЧМ по фигурному катанию без Элизабет, путевка на ОИ в настольном теннисе и футболисты Казахстана перед матчем с чемпионами мира

Обзор спортивных событий за минувшую неделю

Фехтование: у одного – медаль, у другого – путевка на Олимпиаду

В столице Татарстана состоялся этап Кубка мира с участием шпажистов-мужчин, которые оспаривали награды и рейтинговые очки как в личном, так и в командном зачетах. Этот турнир завершал отборочную кампанию к летним Играм в Токио, а потому в Казань приехали практически все сильнейшие. Тем весомее успех Эльмира Алимжанова, ставшего бронзовым призером в личном первенстве. Кстати, за медали боролись ни много ни мало 228 (!) шпажистов.

На снимке: Эльмир Алимжанов

После предварительного раунда казахстанец в 1/32 финала взял верх над японцем Казуясу Минобе, первым номером мирового рейтинга по итогам сезона 2018/19, – 15:13. Затем были победы над французом Матиасом Бьябиану – 15:11 и действующим олимпийским чемпионом корейцем Сан-Юн Парком – 15:10. Следующим соперником нашего соотечественника стал еще один японец, Акиро Комата, которого он одолел со счетом 15:13. И только в полуфинале его остановил действующий чемпион мира венгр Гергели Шиклоши, которому Эльмир проиграл один укол – 14:15.

Решающее значение в борьбе за олимпийские квоты имели результаты командного первенства, которое завершилось во вторник, 23 мая. Ситуация менялась после каждого раунда «плэй-офф», а пробившиеся в полуфинал китайцы и россияне сумели, образно говоря, заскочить в последний вагон поезда, уходящего в Токио. Итак, полными составами на Олимпиаду поедут сборные Франции (355 очков), Италии (304), Украины (282), Швейцарии (268), Южной Кореи (266), Китая (252), России (241) и США (191). Американцы, занявшие только десятое место, получили путевку как лучшие со своего континента, тогда как попавшие в топ-8 японцы (230) и расположившиеся следом венгры (229) оказались «вне игры». А казахстанская дружина стала по итогам отборочной кампании 11-й (180 очков).

Восемь сильнейших команд получили в общей сложности 24 индивидуальные лицензии (8х3). Еще шесть достались фехтовальщикам из других стран, занявшим наиболее высокие места в личном рейтинге. Среди них есть и казахстанец – это Руслан Курбанов, 13-й в итоговой «табели о рангах». Последние шесть квот будут разыграны на континентальных турнирах.

Настольный теннис: есть первая олимпийская лицензия!

В Дохе, столице Катара, прошел азиатский отборочный турнир к Олимпиаде с участием мастеров пинг-понга. И в мужском, и в женском одиночных разрядах были разыграны четыре путевки на летние Игры – по одной от каждой из зон. В нашей, центрально-азиатской, основная борьба развернулась между теннисистами из Казахстана, Ирана и Узбекистана.

На снимке: Анастасия Лаврова

В женском турнире успешно выступила Анастасия Лаврова. Преодолев групповой этап, она в полуфинале встретилась с Недой Шахсавари из Ирана. В седьмой, решающей, партии ее соперница добилась матчбола, но наша соотечественница сумела выбраться из этой сложной ситуации и выиграть сет (12:10), а с ним и матч – 4:3. В решающем поединке с узбечкой Мархабо Магдиевой казахстанская теннисистка взяла две первые партии, проиграла две следующие, но затем опять вернула себе преимущество – 4:2. Таким образом, она завоевала олимпийскую лицензию.

А вот у мужчин наш Кирилл Герасименко, участник летних Игр 2016-го, не смог справиться со стоявшей перед ним задачей. В полуфинальной встрече с узбеком Зохидом Кенджаевым он вел после пяти сетов, но две заключительные сложились не в его пользу – 3:4. А в матче за олимпийскую путевку обидчик Кирилла уступил иранцу. Теперь казахстанцу остается надеяться на то, что он сможет отобраться по рейтингу международной федерации (нужно попасть в число 8 теннисистов за вычетом завоевавших лицензии). Но это станет известно в начале мая.

Биатлон: стреляющие лыжники завершили сезон

В Остерсунде (Швеция) прошел заключительный в нынешнем сезоне этап Кубка мира. В женском спринте неплохой результат показала Галина Вишневская-Шепоренко. Не допустив ни одного промаха на огневых рубежах, она заняла 28-е место (бежала не очень быстро). Таким образом, казахстанская биатлонистка попала в число 60 участниц гонки преследования, но в ней выступила неудачно и финишировала только 50-й. По итогам сезона, больше половины которого она пропустила, Галина набрала 47 очков в зачет Кубка мира. В активе еще одной нашей спортсменки Елизаветы Бельченко 7 баллов. В общем зачете КМ они стали соответственно 67-й и 91-й. А в Кубке наций женская команда Казахстана финишировала 19-й.

В мужском спринте Александр Мухин показал один из лучших своих результатов в нынешнем сезоне – 30-е место. Тогда как гонка преследования для него тоже не задалась – 54-я итоговая позиция. Он стал единственным в нашей мужской команде, кто набрал очки в общий зачет Кубка мира (их начисляют за попадание в топ-40 в каждой из индивидуальных дисциплин). В общей сложности у него 23 очка – это 72-е место.

В гонке с масс-старта, которая завершала программу и этапа, и всего сезона, отличилась Динара Алимбекова. Уроженка Казахстана, которая этой зимой ворвалась в мировую элиту, с заключительного огневого рубежа ушла первой, а на последнем круге проиграла только норвежке Ингрид Тандревольд и завоевала «серебро». В общем зачете Кубка мира Динара, выступающая за Беларусь, расположилась на высокой 7-й позиции, став при этом сильнейшей среди молодых биатлонисток.

Гандбол: вполне ожидаемые поражения

В минувший уик-энд в женском гандболе были разыграны шесть командных квот для участия в летних Олимпийских играх. Право выступать в этом раунде квалификации от Азии завоевали сборные КНР и КНДР, занявшие соответственно второе и третье места на континентальном отборочном турнире 2019 года (победительницами и обладательницами единственной путевки в Токио стали гандболистки Южной Кореи). Но и китаянки, и северные кореянки отказались от участия, а казахстанская команда решила попытать счастья. Стоит напомнить, что она ездила на Олимпиаду 2008-го, и для нее это был единственный подобный успех в истории.

На снимке: Дана Абильда

Нашу сборную включили в состав квартета, выяснявшего отношения в венгерском городе Дьере. Чтобы отобраться на летние Игры, нужно было занять первое или второе место. Но изначально шансы подопечных главного тренера Берика Бекназарова выглядели призрачными. Это и показал стартовый матч, в котором они крупно проиграли хозяйкам – 19:46. А вот россиянкам, ставшим в итоге сильнейшими на турнире, наши девушки оказали упорное сопротивление. После первого тайма они проигрывали всего один мяч (16:17), но во втором более высокий класс соперниц все же сказался – 26:33. Почти половину результативных атак сборной Казахстана завершили Ирина Александрова (7) и Дана Абильда (5). В заключительном матче последовало еще одно поражение, на сей раз от команды Сербии – 30:42. А две путевки на Олимпиаду достались гандболисткам России и Венгрии.

Из двух других групп квалифицировались сборные Испании, Швеции, Черногории и Норвегии. Ранее путевки завоевали команды Нидерландов (чемпион мира), Франции, Бразилии, Южной Кореи, Анголы (победители континентальных турниров). Наконец, 12-й участницей олимпийского турнира станет сборная Японии как хозяйка Игр.

Фигурное катание: на всю страну всего один…

В столице Швеции стартовал чемпионат мира, который одновременно является главным этапом отбора на зимнюю Олимпиаду-2022. Первыми в борьбу вступили девушки.

Благодаря успеху Элизабет Турсынбаевой на предыдущем ЧМ-2019 (в прошлом году проведению первенства помешала пандемия) Казахстан имел право, наряду с Россией и Японией, заявить в женском одиночном катании максимально возможное количество участниц – трех. Однако ни одну в Стокгольм не делегировал. Сама Элизабет, долго восстанавливавшаяся после тяжелой травмы спины, не готова выступать на высоком уровне (не исключено, что вскоре она объявит о завершении спортивной карьеры), а других сколько-нибудь конкурентоспособных девушек-фигуристок у нас попросту нет.

Так что казахстанцам остается болеть только за 16-летнего Михаила Шайдорова, который заявлен от нашей страны в мужском одиночном катании. Он родился в Алматы, но три года назад переехал с родителями в Сочи. Занимается Михаил у знаменитого в прошлом фигуриста Алексея Урманова, олимпийского чемпиона 1994-го, а сейчас старшего тренера Краснодарского края. 25 марта мужчины выступят с короткой программой, а спустя два дня – с произвольной.

Футбол: первый матч – и сразу с действующим чемпионом мира

Национальная сборная Казахстана в эти дни готовится к отборочным матчам чемпионата мира, запланированным на 28 и 31 марта. Сначала она на «Астана-Арена» встретится с французской командой, а затем в Киеве – с украинской. В этой группе играют еще две сборные – Финляндии и Боснии. Всего таких групп в европейской зоне десять. Их победители напрямую попадут в финальный турнир ЧМ-2022, а занявшие вторые места оспорят это право в стыковых поединках.

К матчу с французами в составе нашей команды под руководством главного тренера Талгата Байсуфинова готовятся три десятка футболистов. Обращает на себя внимание отсутствие полузащитников Бауыржана Исламхана, который получил двухлетнюю дисквалификацию (по обвинению в применении допинга), и Исламбека Куата, а также ставшего одним из лидеров нашей сборной «вингера» Гафуржана Суюмбаева. Зато возвращены в команду Дмитрий Шомко, Азат Нургалиев, Еркебулан Тунгышбаев. Есть проблемы в нападении, где в распоряжении нашего тренерского штаба есть только Абат Аимбетов. Поэтому, возможно, Бахтиер Зайнутдинов будет играть ближе к линии атаки.

Футбол: «Кайрат» захватил единоличное лидерство

Второй тур чемпионата Казахстана не принес неожиданных результатов, и сейчас в верхней половине турнирной таблицы находятся клубы, которые и назывались в числе главных фаворитов. За исключением, может быть, «Тараза».

«Кайсар» – «Кайрат» 0:3. Не успел закончиться первый тайм, как хозяева поля остались в численном меньшинстве – с поля удалили их капитана Думана Нарзильдаева. Главная «звезда» алматинского клуба бразилец Вагнер Лав, не дожидаясь перерыва, открыл счет, а во второй половине матча действующий чемпион дожал соперника.

«Астана» – «Каспий» 2:0. Столичная команда, которой руководит знаменитый в прошлом московский спартаковец Андрей Тихонов, пока выглядит неубедительно. Но даже с такой игрой она без особых проблем победила одного из заведомых аутсайдеров чемпионата.

«Шахтер» – «Ордабасы» 0:2. Не игравший в первом туре из-за непогоды шымкентский клуб на нейтральном стадионе в Нур-Султане (карагандинский пока не готов к сезону) одержал победу в равном матче. Интересно, что оба гола в ворота «Шахтера» забили футболисты, с именами которых связана самая звездная страница в его истории – выход в групповой раунд Лиги Европы. Это Александр Симчевич и Сергей Хижниченко.

«Актобе» – «Тобол» 1:1. Эти команды, противостояние которых во второй половине «нулевых» годов составляло главную интригу национального чемпионата, теперь имеют совершенно разные статусы: один только-только вернулся в высший дивизион, а другой является обладателем Суперкубка РК. Но ничья стала справедливым исходом их очного поединка.

«Жетысу» – «Туран» 3:0. Клуб из Туркестана, дебютировавший в премьер-лиге, в первом туре неожиданно отобрал очки у «Астаны». Но теперь по всем статьям был бит командой из Семиречья.

«Акжайык» – «Атырау» 1:0.

«Тараз» – «Кызылжар» 0:0.

Положение команд: «Кайрат» – 6 очков, «Астана», «Тобол» и «Тараз» – по 4, «Ордабасы» – 3 (один матч в запасе), «Акжайык» – 3, «Кызылжар» – 1 (один матч в запасе), «Каспий» и «Туран» – по 1, «Жетысу», «Шахтер», «Атырау», «Кайсар» – по 0, «Актобе» – минус 1.

***

© ZONAkz, 2021г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.