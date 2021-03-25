«Размышления к двухлетию транзита власти». «О ротации, смене караула: пост сдал – пост принял». «Кто не следит за «колыбелью независимости»?». «Казахстан: миллион «мертвых душ»?». Казахстанцы назвали свою зарплату несправедливой»

Сетевой Казахстан 25 марта 2021г.

NOVGAZ.COM . Амиржан КОСАНОВ – «Неотмеченная дата» — Размышления к двухлетию транзита власти. Как-то незаметно прошла эта дата. Ровно два года назад, 19 марта 2019 года первый президент НАЗАРБАЕВ формально покинул свой пост и передал его своему преемнику ТОКАЕВУ… Все здравомыслящие люди понимают, в какой непростой ситуации оказался Токаев, какие ограничения (внутренние и внешние) сковывают его активность и самостоятельность. Что ж, это его выбор, он знал, куда и на что шел.

KZAIF . KZ . «На первый-второй рассчитайсь!» — Журналисты Виктор ВЕРК и Сергей КОЗЛОВ – о второй годовщине смены верховной власти — У нас же 19 марта все случилось, скажем так, без участия народа. Первый президент взял за руку второго по Конституции человека в государстве и провозгласил: отныне он будет первым. А сам в итоге если и ушел, то не слишком далеко. Так что в нашем случае это был конституционный, аппаратный, если угодно, но ни разу не демократический транзит. Сделать его таковым поспешили 9 июня. Правда, некоторые считают, что получилось не очень убедительно. Но мы-то с тобой знаем, кто у нас на самом деле считает… Поэтому говорить нам лучше не о транзите в «словарном» смысле, а о ротации, смене караула: пост сдал – пост принял.

FORBES . KZ . «Пачка с патронами: как повлияет на Казахстан обострение отношений США и РФ?» — Совершенно очевидно, что наблюдаемая деградация отношений между США и Россией здоровья и оптимизма нашему пространству не добавит, — считает политолог, депутат мажилиса Айдос САРЫМ. — Казахстан входит, возможно, в одно из наиболее сложных десятилетий своей независимости. Казахстан в равной степени заинтересован в хороших отношениях и с Россией, и США, уверен эксперт… Отвечая на вопрос о влиянии отношений США и РФ на Казахстан, политолог, глава «Группы оценки рисков» Досым САТПАЕВ напомнил, что война санкций, которая началась после 2014 года, уже нанесла удар по Казахстану — Во-первых, Россия стала обвинять Беларусь и Казахстан в реэкспорте продукции, при этом создавая препятствия для товаров, производимых в Казахстане, то есть нашла повод закрыть свой рынок…

TURANPRESS . KZ . «О месте Казахстана в американо-китайских отношениях» — Нельзя занимать какое-то место на политической карте мира и быть свободным от геополитики. Можно быть многовекторным или нейтральным, учитывать законные интересы всех внешних игроков, но однажды ты обнаружишь, что тебя включили в чью-то зону влияния, твой торговый партнер попал под санкции, а вместе с ним и ты. Или же в результате международного конфликта, к которому ты не имеешь никакого отношения, вдруг подешевела твоя собственная нефть. От геополитики не спасает даже опора на собственные силы, в чем уже успели убедиться Китай и Вьетнам, а сегодня убеждается КНДР.

«Кто не следит за «колыбелью независимости»?» — Президент ТОКАЕВ назвал массу недочетов в работе акимата Алматы. Но как бы ни был обширен список претензий главы государства, у горожан он еще существенней… Таким образом, остается лишь надеяться, что критика президента Токаева заставит городские власти заняться своими прямыми обязанностями.

STOLETIE . RU . Дмитрий ВЕРХОТУРОВ – «Казахстан: миллион «мертвых душ»?» — Для этого и подделывается статистика народонаселения. Это самообман. Мол, если за 10 лет численность казахов выросла на 25%, то вожделенный этнически чистый Казахстан уже не за горами. Мечты, мечты… Если казахов в общем населении 63,6%, а реальная численность населения Казахстана 17,5 млн человек, то казахов всего 11,13 млн человек, то есть имеется 1,63 млн «мертвых душ». И численность казахов за десять лет выросла не на 25%, а на 10,3%.

CARAVAN . KZ . «Министерство торговли грозит устроить дефицит продуктов питания в Казахстане» — Неуклюжая стабилизация цен может заставить торговлю отказаться торговать… Может быть, вернуться к системе талонов. Это очень эффективная система распределения продуктов питания в кризис. Но мы же знаем, что этого не будет. Талоны – это кричащий символ социальных потрясений. Символ кризиса. Это слово боятся произносить наши министры. Иначе придется оправдываться.

PLATON . ASIA . «Казахстану грозит лекарственный дефицит?» — С 31 декабря прошлого года в силу вступил приказ от Минздрава устанавливающий предельные цены на целый ряд медицинских препаратов. Всего же в списке более сотни лекарственных средств на которые была установлена предельная цена. С тех пор данный приказ неоднократно становился объектом для дискуссий, в основном недовольство нововведением высказывали сотрудники и владельцы аптечных сетей. Сейчас же можно почти с полной уверенностью сказать, что очередная попытка госрегулирования оказалась неудачной.

REZONANS . KZ . «Время ставить на зажиточных» — Год спустя после коронавирусных испытаний казахстанцы по-прежнему оптимистично смотрят в экономическое будущее, хотя им пришлось заметно затянуть пояса и урезать свои потребительские расходы. Такой вывод можно сделать после сравнения результатов регулярно проводимого опроса казахстанцев об их инфляционных ожиданиях, который проводится по заказу Нацбанка посредством телефонного интервью компанией «FusionLab», ранее известной как «GfK Kazakhstan». Она является «дочкой» «GfK Group», штаб-квартира которой находится в немецком городе Нюрнберге.

SPIK . KZ . «Межпартийный совет: новый центр влияния или перегруппировка сил?» — Несмотря на пандемию коронавируса и связанные с этим ограничения, партийная жизнь страны бурлит. После небольшого затишья наблюдается новый виток активности, напрямую связанный с инициативой спикера мажилиса парламента Нурлана НИГМАТУЛИНА о создании Межпартийного совета. Что на самом деле стоит за этой инициативой и почему она была озвучена именно сейчас? Ответить на эти и другие вопросы мы попросили директора Центра актуальных исследований «Альтернатива», кандидата политических наук Андрея ЧЕБОТАРЕВА — Партии «Ауыл» участие в Межпартийном совете дает возможность поддержать своего председателя Али Бектаева, являющегося сенатором. Партия Adal фактически создана под эгидой Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» и контролирующей ее группы Тимура Кулибаева. Что касается ОСДП, то для нее здесь важно сохранить свой оппозиционный статус без какой-либо конфронтации с властью – это с одной стороны. А с другой – получить оптимальную площадку для озвучивания своих идей и предложений.

QMONITOR . KZ . «Я б в рабочие пошел – пусть меня научат!» — Вполне понятно стремление юношей и девушек иметь вузовские дипломы. Но и для государства, и для общества крайне важно соблюсти оптимальную пропорцию между количеством выпускников высших учебных заведений, с одной стороны, и средних специальных, с другой. Это необходимо как с точки зрения интересов отечественной экономики, сбалансированности рынка труда в стране, так и для самой молодежи.

EXPRESS — K . KZ . «Алибек Наримбай: Кассиры становятся ненужной профессией» — Молодой казахстанский предприниматель, основатель компании по производству первых отечественных биометрических банкоматов Biometric Алибек НАРИМБАЙ в интервью «ЭК» рассказал о будущем платежных систем – История нашей компании началась в 2018 год. Мы разработали решение для микрофинансовой компании. Перед нами стояла задача – заменить целое отделение одним аппаратом. И он заменил работу большого количества людей: менеджеров, охранников, сотрудников, верифицирующих личность, аналитиков, кассиров и так далее. Один аппарат заменил весь персонал. И мы сократили расходы компании в 17 раз.

TIME . KZ . «Огласите весь список, пожалуйста!..» — В последнее время если и говорят о борьбе с COVID-19, то преимущественно в негативном ключе: “Надоели! Где логика? А почему нельзя было предупредить заранее?!” Больше других достается главному санитарному врачу Алматы Жандарбеку БЕКШИНУ. Его выступления разбирают на цитаты, анализируют и опять задают все те же вопросы. Вместе с экспертами мы продолжаем извлекать уроки минувшего экстремального. На этот раз пытаемся разобраться, какова польза от противоковидных ограничений в обществе и как их правильно доносить до людей.

«Непотопляемые вы наши!» — Как проштрафившиеся чиновники кочуют из кресла в кресло. С тех пор как в Семее отдел занятости и социальных программ возглавил Мурат КУРЖИКАЕВ, учреждение раз за разом оказывается в эпицентре скандалов. Острое недовольство “новой метлой” выражают как посетители собеса, так и его сотрудники, за переодеваниями которых якобы шеф следил по видеокамерам.

«Крепкий орешек» — Историю, как известно, вершат личности. Одной из них по праву является первый премьер-министр суверенного Казахстана, председатель правления международного фонда “Интеграция”, кандидат экономических наук, почетный академик Национальной инженерной академии Казахстана Сергей ТЕРЕЩЕНКО, который 30 марта 2021 года отметит 70-летний юбилей. Одни утверждают, что яркими личностями рождаются. Другие ­ что таковыми они становятся уже в процессе жизни. Уверен, что применительно к Сергею Терещенко имеет место быть и то и другое.

LITER . KZ . «Казахстанцы назвали свою зарплату несправедливой ‒ исследование» — Большинство участников нового исследования признались, что у них несправедливый размер заработной платы. Однако есть и такие, кто уверен, что получает слишком много. «Абсолютно справедливой назвали свою зарплату только 28% казахстанцев. 72% опрошенных ответили, что не могут назвать свою зарплату справедливой ‒ причем 56% считают, что получают слишком мало, а 16% ‒ слишком много», — говорится в сообщении.

SPUTNIKNEWS . KZ . «Как хочу, так и пишу: приключения латиницы в Нур-Султане продолжаются» — В 2018-м году мы писали о том, что в столице стали появляться вывески на латинице. Большинство из них были с ошибками. Спустя три года фотокорреспондент Sputnik Казахстан снова вышел «на охоту».

AZATTYQ . ORG . ««Унижают, давят, но мы не сдаемся». Почему активисты проигрывают силовикам в судах» — В Казахстане два оппозиционных активиста попытались оспорить действия силовых структур во время подавления протестов. Дархан ШАРИПОВ пожаловался на антикоррупционную службу и прокуратуру Алматы, которые не увидели правонарушения в многочасовом кеттлинге полиции в день парламентских выборов, и проиграл процесс. До этого аналогичное решение суд вынес и по жалобе другой активистки — Айзат АБИЛЬСЕИТ. Азаттык разбирался, почему в Казахстане гражданам не удается добиться справедливости, когда их права нарушают силовые структуры.

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