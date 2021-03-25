Россия запланировала в 2021 году шесть пусков с казахстанского космодрома

Алматы. 25 марта. КазТАГ – Минимум шесть пусков с космодрома Восточный запланировано произвести в 2021 году, при появлении новых заказов это количество может быть увеличено, сообщает ТАСС.

«Сколько (запусков) будет на Восточном? Скажем так, по нашим расчетам не менее шести. Не могу сказать точную цифру, может быть больше. В силу того, что в том числе коммерческие заказчики наращивают производство аппаратов, возможно появятся дополнительные заявки», — сказал в четверг журналистам гендиректор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин.

Как уточняется, в четверг с космодрома Восточный был выполнен пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 новыми космическими аппаратами OneWeb на борту.

Амурская область статус космической получила в 2016 году, когда с космодрома Восточный 28 апреля состоялся успешный пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б», которая вывела на орбиту три искусственных спутника земли. Всего инфраструктура космодрома Восточный успешно отработала семь пусков ракеты-носителя «Союз».

Космодром Восточный — первый российский гражданский космодром, в задачах которого — обеспечить полный доступ России в космическое пространство и уменьшить зависимость от расположенного в Казахстане Байконура.