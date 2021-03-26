Более Т31 млн получил необоснованно SCAT от комитета гражданской авиации Казахстана

Нур-Султан. 26 марта. КазТАГ – Более Т31 млн получило необоснованно АО «Авиакомпания «SCAT» от комитета гражданской авиации (КГА) министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана, сообщается в представлении генеральной прокуратуры, копия которого есть в распоряжении МИА КазТАГ.

«Досудебным расследованием установлено, что в период 2017-2018 годы и 11 месяцев 2019 года КГА МИИР в авиакомпанию на основании договоров бюджетного субсидирования регулярных авиамаршрутов выплачено Т4 628 630 433. Согласно заключению специалистов ТОО «SS-audit» от 9 марта 2021 года из вышеуказанных средств Т31 132 712,99 авиакомпанией получено, а соответственно КГА выделено необоснованно», — говорится в представлении по устранению обстоятельств, способствовавших совершению уголовного правонарушения и других нарушений закона, адресованном МИИР.

Как отмечается, по правилам субсидирования, выплата бюджетных субсидий осуществляется ежемесячно.

«По итогам финансового года авиакомпания и КГА проводят сверку взаиморасчетов с составлением актов сверки выполненных работ. При этом в ходе проведения сверок взаиморасчетов с Авиакомпанией за 2018- 2019 годы изложенные в заключении ТОО «SS-audit» факты необоснованной выплаты государственных средств остались не в поле зрения старшего государственного авиационного инспектора КГА Нагайбаева А. и главного эксперта управления финансов и бухгалтерского учета КГА Шаяхина Р., проводивших сверки взаиморасчетов», — уточняется в документе по итогам досудебного расследования, проведенного службой специальных прокуроров генпрокуратуры.

В нем также отмечается, что вопреки требованиям пункта 13 правил субсидирования авиамаршрутов за 2017 год, КГА сверку взаиморасчетов с авиакомпанией вовсе не проводил, «о чем свидетельствует отсутствие акта сверки выполненных работ».

«Несоблюдение вышеуказанных требований ответственными сотрудниками КГА и отсутствие ведомственного контроля со стороны руководства КГА за эффективным использованием бюджетных средств в определенной мере позволили сокрыть авиакомпанией от отчетности по субсидиям доходы и увеличить расходы», — сказано в представлении.

Надзорный орган указывает также на нехватку кадров в КГА, как одну из причин невозможности проверить достоверность отчетности SCAT, а также то, что в действующих правилах субсидирования авиамаршрутов с комитета снята обязанность проверки первичных и подтверждающих отчеты документов.

«Отсутствие обязанности КГА по проведению проверки фактов выполнения авиаперевозок с составлением заключения о целевом назначении и подтверждения сумм бюджетных субсидий, а также обязанности исполнителя (Авиакомпания) по предоставлению в КГА документально подтвержденных выполненных работ и объемов авиаперевозок создает риск совершения манипуляции бухгалтерской отчетности путем сокрытия доходов и расходов исполнителя, и в конечном итоге присвоению и неэффективному использованию бюджетных средств», — добавила генпрокуратура.

Также у прокуроров возникли вопросы и по применению инструкции расчета себестоимости летного часа при выполнении полетов на субсидируемых маршрутах.

«Авиакомпанией при определении себестоимости летного часа по субсидируемым авиамаршрутам отражаются все расходы, в том числе расходы по оплате за рекламу, эмиссий на окружающую среду, амортизации воздушных судов и обучение специалистов. Пунктом 7 инструкции предусмотрен конкретный перечень расходов, которые должны быть включены в себестоимость летного часа. При этом данным пунктом включение в отчеты вышеуказанных расходов не предусмотрено. Тогда как, вышеуказанные расходы относятся к производственным расходам и затраты по ним образовываются и при осуществлении субсидированных полетов», — отметили в надзорном органе.

Кроме того, отмечено, что в себестоимость летного часа включаются все стороны производственной и финансово-хозяйственной деятельности: степень использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов. Такие же нормы, указали в генпрокуратуре, прописаны и в пункте 2 правил субсидирования авиамаршрутов (субсидированию подлежит разница между доходом и суммой эксплуатационных расходов, формирующихся при авиаперевозке).

«Тем самым, пункт 7 инструкции противоречит пункту 3 инструкции и пункту 2 правил субсидирования авиамаршрутов. Каждое из вышеуказанных нарушений и недостатков со стороны ответственных должностных лиц и руководителей КГА, стали основанием для ведения досудебного расследования, и в определенной мере повлияли и способствовали излишнему расходованию государственных ресурсов, сил и средств. Подобное положение дел требует принятия действенных мер по недопущению указанных фактов впредь», — указано в представлении.

Генпрокуратура предложила принять меры по возврату с авиакомпании в государственный бюджет излишне выплаченной суммы в размере Т31 132 712,99, рассмотреть вопрос о дисциплинарной ответственности должностных лиц управления финансов и бухгалтерского учета КГА, изменить правила субсидирования авиамаршрутов и инструкцию расчета себестоимости летного часа, а также пересмотреть штат КГА.

Согласно документу, расследование было начато 13 февраля 2020 года, а само представление в МИИР датируется 25 марта 2021 года. Генпрокуратура отвела министерству один месяц на предоставление уведомления о рассмотрении представления.

Вместе с тем, в распоряжении МИА КазТАГ оказалась и жалоба в адрес президента Касым-Жомарта Токаева со стороны авиакомпании SCAT, направленная через частную адвокатскую контору. В ней выражается мнение, что проверка со стороны генпрокуратуры является необоснованной и якобы могла быть инициирована авиакомпанией Air Astana.